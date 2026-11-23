Д вама възрастни и три деца са открити мъртви в апартамент в Западна Германия след предполагаемо изтичане на газ.
Трагедията е станала в град Кел, разположен на границата с Франция, на отсрещния бряг на река Рейн срещу Страсбург.
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Полицията в близкия град Офенбург съобщи, че жилището е принадлежало на семейство с няколко деца. Още две деца са получили медицинска помощ от спешните екипи.
Сигналът до полицията е подаден около 11:45 ч. местно време, след като отсъствието на децата от училище предизвикало тревога.
Регионалният вестник „Бадише Цайтунг“ съобщи, позовавайки се на представителя на пожарната служба Виктор Лир, че на мястото е установено наличие на въглероден оксид.
Спасителните екипи са проверили и останалите апартаменти в сградата. Полицията потвърди, че опасността за живеещите там е отминала.