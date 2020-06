Шокиращо полицейско насилие над бял мъж в САЩ

Д вама полицаи, обвинени в нападение над 75-годишен мъж, по време на потушаване на протест срещу расизма и полицейското насилие в Бъфало, Ню Йорк, днес пледираха невинност. Служителите на реда са били в екипа за реагиране при извънредни ситуации, пратен в четвъртък да потуши демонстрация заради смъртта на Джордж Флойд.

Видео от мястото на инцидента показва, как те жестоко блъскат възрастния човек на паважа, след което отминават, докато той лежи в очевидно безпомощно състояние и главата му кърви. Междувременно техен колега спира и се обажда на Спешна помощ.

Buffalo mayor called the elderly protester who was shoved by police an 'agitator' https://t.co/gLxvjaKUoo pic.twitter.com/cpB1tgFTd3

След повдигането на обвинения срещу двамата, 57 техни колеги са подали оставки в знак на солидарност.

Окръжният прокурор Джон Флин коментира, че ако даден човек наруши закона „не чупите черепа му в паважа”, а го арестувате.

Губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо заяви категорично, че двамата полицейски служители трябва да бъдат уволнени, а прокуратурата да придвижи „справедливо, но бързо” процеса.

„След като изгледах видеото, бях шокиран”, заяви Куомо.

Кметът на Бъфало коментира, че медицинските екипи са се движели след полицаите и веднага са оказали помощ на пострадалия, и нарече възрастния мъж „агитатор”, който се е опитвал да разбуни тълпата.

Днес в САЩ и редица други държави по света се проведоха многохилядни протести срещу расовата дискриминация и полицейското насилие, предизвикани от смъртта на чернокожия Джордж Флойд при арест на 25 май.

BREAKING: Two police officers in Buffalo, New York have been charged with second-degree assault after they were filmed shoving a 75-year-old man to the ground during protests on Thursday.



Follow live updates: https://t.co/LLI1zVFQ2w pic.twitter.com/ZJBICpnsSO