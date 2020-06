След убийството на Флойд: Вашингтон се готви за най-големия протест срещу расизма

В ашингтон се готви да посрещне днес най-големия протест срещу расизма от 25-ти май насам, след като полицай причини смъртта на чернокожия Джордж Флойд, предава "Ройтерс".

Властите очакват протестиращите да се съберат в центъра на града, след като протестите в Ню Йорк не стихват вече 12-ти ден, а привържениците на антирасистките лозунги стават все повече.

