40 години затвор може да получи полицаят, убил Джордж Флойд

Ч етиридесет години затвор, по законите на щата Минесота, може да получи вече бившият полицай Дерек Шовин, който причини смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, предава CNN.

Вчера той получи по-тежко обвинение, в убийство втора степен. По-рано беше обвинен в убийство трета степен и непредумишлено убийство втора степен.

Патолозите: Джордж Флойд е убит

NEW: Derek Chauvin is now facing a charge of second-degree murder, and 3 other former Minneapolis police officers who were involved in George Floyd's death are facing charges of aiding and abetting. https://t.co/6oRhqX9Olg