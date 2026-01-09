Свят

"Фокусирай се върху САЩ": Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори

Коментарите на върховния лидер дойдоха непосредствено след като Тръмп повтори заплахата си да нападне Иран

9 януари 2026, 13:12
"Фокусирай се върху САЩ": Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори
Източник: БГНЕС

В ърховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, призова президентът на САЩ Доналд Тръмп да "се концентрира върху проблемите на своята страна" в телевизионно обръщение в петък, докато антиправителствените протести се разпространяваха в страната, предаде CNN.

В първите си публични коментари от началото на демонстрациите Хаменей заяви: "Има някои подстрекатели, които искат да угодят на американския президент, като разрушават обществени обекти. Обединеният ирански народ ще победи всички врагове. Настоятелно призовавам Тръмп да се фокусира върху проблемите на своята собствена страна."

"Ислямската република дойде на власт чрез кръвта на стотици хиляди благородни хора", добави той. "Ислямската република няма да се откаже пред тези, които искат да ни унищожат."

Коментарите на върховния лидер дойдоха непосредствено след като Тръмп повтори заплахата си в четвъртък да нападне Иран, ако силите за сигурност убият протестиращи.

  • Тръмп публикува непроверени твърдения за успеха на иранските протести

Президентът на САЩ публикува видео в социалните мрежи, в което твърди, че иранският режим е загубил контрола над втория по големина град в страната, след като милиони хора излязоха по улиците. Не съществуват доказателства за тези твърдения.

В петък Тръмп сподели видео в Truth Social от Kanal 13 с надпис: "Над милион души на митинг: Вторият по големина град в Иран под контрола на протестиращите, силите на режима се оттеглят."

Видеото, което CNN не може да потвърди, показва събрани тълпи в това, което се твърди, че е град Машхад. В него се твърди, че протестиращите са поели контрола над града и силите за сигурност са се оттеглили.

Няма достоверни съобщения, че протестиращи са завзели контрола над който и да е град от силите на режима. 

  • Какво знаем за смъртоносните протести, обхванaли Иран

Най-малко 45 протестиращи, включително осем деца, са загинаха от началото на демонстрациите в Иран, съобщава норвежката неправителствена организация Iran Human Rights NGO (IHRNGO) в четвъртък.

Според организацията стотици други са били ранени, а над 2 000 души са задържани.

Междувременно държавно свързаната иранска агенция Fars News Agency съобщи, че 950 полицаи и 60 служители от паравоенната организация "Басидж" са били ранени.

Ирански медии съобщиха в четвъртък, че най-малко петима служители на реда също са загинали по време на безредиците, включително двама членове на Ислямската революционна гвардия на Иран.

CNN не можа да потвърди независимо броя на загиналите и задържаните, а иранските държавни медии понякога съобщават за отделни смъртни случаи, без да предоставят цялостна статистика.

Източник: CNN    
Ирански протести Али Хаменей Доналд Тръмп Антиправителствени демонстрации Ирански режим Жертви на сблъсъци Социални медии Отношения САЩ-Иран Права на човека Политическа криза
