Ш естима души са загинали при мощна буря, която се разрази снощи в популярния туристически район Халкидики. Повече от 100 са пострадалите.

Стихията, придружена от силни ветрове, дъжд и градушка е изкоренила дървета, има и отнесени покриви и автомобили.

Всичките 6 жертви са чуждестранни граждани. Двама чешки туристи са били убити, след като караваната им била отнесена от ветровете и водата. Румънка и 8-годишното й момче са загинали след срутване на покрив на ресторант. Другите жертви са руснаци, затиснати от паднало дърво.

Властите обявиха извънредно положение в Халкидики, а новоназначеният министър на гражданската защита се очаква да посети днес района. Местните медии казват, че такава буря не се е случвала по това време.

