На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

Б ившият японски премиер Томиичи Мураяма, известен с това, че поднесе официално извинение за действията на Япония по време на Втората световна война, почина на 101-годишна възраст, предаде АФП.
Tomiichi Murayama, the 81st Prime Minister of Japan, has passed away at the age of 101. pic.twitter.com/E9EofNR7se— 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) October 17, 2025
Мураяма, който заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г., издаде през 1995 г. прочутото изявление по повод 50-годишнината от капитулацията на Япония, в което изрази „дълбоко разкаяние“ за извършените от страната жестокости в Азия.