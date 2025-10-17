Заловиха мигранти край Калафат в камион, шофиран от българин

Р умънските гранични полицаи заловиха в югозападния румънски град Калафат 38 мигранти, които се опитвали да влязат нелегално в страната, скрити в тир, управляван от български гражданин, съобщава сайтът "Зиаре", позовавайки се на съобщение на Главния инспекторат на гранична полиция.

Товарният автомобил е бил избран за проверка в близост до пункта за плащане на таксата за моста Видин-Калафат от гранични полицаи от Калафат в сътрудничество с български гранични полицаи. Камионът бил управляван от български гражданин и превозвал плоскости от ПДЧ по маршрут България-Полша.

"При осъществената щателна проверка на превозното средство във вътрешната част на полуремаркето бяха открити няколко лица от афро-азтиатски произход. След проверките беше установено, че групата лица, която се опитваше да влезе нелегално в Румъния, включва 29 граждани на Ирак, петима граждани на Иран, двама от Сирия, един от Турция и един от Судан", посочва румънската гранична полиция.

Заради големия брой открити лица са извикани допълнителни сили от Териториалната служба на гранична полиция в окръг Долж, полицията на град Калафат и от българската гранична полиция.

Както 38-те мигранти, така и двамата български шофьори и превозното средство са били предадени на компетентните органи в България за продължаване на разследванията съгласно протокола за сътрудничество, сключен между Румънската гранична полиция и Българската гранична полиция, се отбелязва в съобщението.