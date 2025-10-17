Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон на 16 октомври, в навечерието на планирани разговори с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи „Киев Индипендънт“.

Зеленски, който обяви пристигането си в социалните мрежи, се очаква да настоява пред Тръмп за доставяне на далекобойни ракети „Томахоук“. Американският президент по-рано е споменавал възможността да достави на Киев крилати ракети, способни да поразяват цели на разстояние до 2 500 км.

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Планираната среща на върха, която според съобщенията се провежда по покана на Вашингтон, ще бъде шестата среща между Тръмп и Зеленски откакто американският президент се завърна в Белия дом през януари. Двамата лидери вече се срещнаха в Ню Йорк по време на Генералната асамблея на ООН на 23 септември.

„Очакваме, че импулсът, използван за ограничаване на терора и войната в Близкия изток, ще помогне за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, написа Зеленски в социалните мрежи, добавяйки, че Киев „вече вижда, че Москва е готова да поднови диалог, само като чуе за ракетите „Томахоук“!

Украинският президент добави, че ще проведе срещи с представители на отбранителни и енергийни компании, преди да се срещне с Тръмп и американски официални лица.

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Коментарите на Зеленски последваха телефонен разговор между Тръмп и руския президент Владимир Путин на 16 октомври, в който двамата лидери се съгласиха да проведат високопоставена среща между САЩ и Русия следващата седмица в Будапеща.

На брифинг след разговора съветникът по външната политика на Путин, Юрий Ушаков, заяви, че руският президент е повдигнал въпроса за предоставянето на Украйна с ракети „Томахоук“.

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

„Владимир Путин повтори своята позиция, че „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле, но ще нанесе сериозни щети на отношенията между нашите държави, да не говорим за перспективите за мирно уреждане“, каза Ушаков.

Той потвърди противопоставянето на Путин на потенциалните доставки на оръжие. Тръмп заяви на 15 октомври, че Украйна иска да „преминe в настъпление“ във войната срещу Русия и че ще реши дали да одобри такава стратегия след срещата със Зеленски.