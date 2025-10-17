Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Бюджетът ощетен с 30 млн. лв. от ОПГ, занимаваща се с внос на стоки от Китай

БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

П оредното заседание по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, ще се състои в петък.

При произшествието, в което загина детето, тежко пострада и неговият дядо.

Преди заседанието на съда бащата на Сияна призова за подкрепа.

"Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда. Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", написа в социалните мрежи Николай Попов.

Той уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.

"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", пише бащата на Сияна.

Той призовава хората да присъстват на протеста, който ще се състои пред Съдебната палата в Плевен в петък от 9:00 ч. "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", добавя Николай Попов.