Ново земетресение край бреговете на остров Крит

Епицентърът на труса е бил на 54 км западно-югозападно от пристанищния град Фаласарна

17 октомври 2025, 09:21
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 4,1 по Рихтер бе регистрирано в морето край южния гръцки остров Крит в петък сутрин, съобщиха властите.

Няма данни за пострадали или нанесени материални щети, информира гръцкото издание „Катимерини“.

Епицентърът на труса е бил на 54 км западно-югозападно от пристанищния град Фаласарна, на дълбочина 31,3 км, съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

В четвъртък земетресение с магнитуд от 4,5 по Рихтер беше регистрирано в морето край Крит.

 

Гърция е сред най-сеизмично активните страни в света, въпреки че сериозните щети и жертви са рядкост.

Източник: София Ангелова/БТА    
