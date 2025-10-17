Любопитно

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Номинирани тази седмица са Сияна-Въшка, Котов, Цвети и Лена

17 октомври 2025, 07:52
Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Х остесата Сияна Славова, автомонтьорката Лена Кавасиан, счетоводителката Цвети Владиславова и програмистът Валентин Котов са участниците, които ще се борят за оставане в Къщата на Big Brother тази седмица. Цвети и Лена получиха номинацията си благодарение на вота на зрителите на NOVA, а Валентин и Сияна-Въшка събраха най-много отрицателни гласове от съквартирантите по време на драматични номинации очи в очи.

Зрителите могат да подкрепят заплашените от изгонване в приложението NOVA PLAY. Един от тях ще напусне социалния експеримент по време на предстоящия лайв в събота. Миналата събота най-ниска подкрепа получи Лена, но решението на Михаела, да напусне по собствено желание, я остави в Къщата.

В най-обсъжданата къща в България настъпиха няколко ключови събития, които дадоха своето отражение при последващата размяна на номинационни точки. След неправомерното му поведение, на бившия галеник на Big Brother Валентин бе наложена забрана за комуникация с останалите съквартиранти, като всяко нарушение щеше да се наказва жестоко. След цял ден прекаран в изолация, Валентин получи нов шанс да се интегрира с останалите, при обещание за добро поведение.

Настроението в Къщата беше особено приповдигнато заради рождения ден на бизнесдамата Елена. Тя имаше възможност да прекара вечер, изпълнена с танци и добро настроение. Като подарък по случай празника си, тя получи и трогателен подарък - специална заря, организирана от нейната половинка Адриан.

Вълнуващото приключение, което можеше да им донесе 100 000 лева, вече напуснаха провокативният бивш попфолк певец Мути Мутиев, артистичната бременна Стефани Йорданова и гръмогласната TikTok инфлуенсърка Михаела Василева. Те бяха гости в подкаста “Голямата сестра”, където разказаха пикантни факти за участието си във формата и за живота си извън Къщата. Кой ще е следващият гост на водещата Елена Сергова ще определят зрителите на NOVA. 

Как ще се промени атмосферата сред участниците, след като номинираните вече са ясни? Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother в петък от 22:00 ч.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Последвайте ни
Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Трети пореден опит депутатите да съберат кворум

Трети пореден опит депутатите да съберат кворум

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Вече е официално: Volkwagen Touareg отива в историята

Вече е официално: Volkwagen Touareg отива в историята

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 8 минути

Няма съобщения за жертви или разрушения

Снимката е архивна!

Заловиха мигранти край Калафат в камион, шофиран от българин

Свят Преди 15 минути

Товарният автомобил е бил избран за проверка в близост до пункта за плащане на таксата за моста Видин-Калафат

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Свят Преди 49 минути

Двамата лидери ще обсъдят доставките на ракети „Томахоук“

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

България Преди 1 час

Бащата на детето призова за подкрепа

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

Свят Преди 1 час

Европейската комисия цели да подготви Съюза "за бойните полета на утрешния ден"

<p>Къде са &quot;отегчените извънземни&quot; - проста теория предлага решение на парадокса</p>

"Радикално проста" теория предлага решение на парадокса: Къде са "отегчените извънземни"

Любопитно Преди 1 час

Астрофизик предлага нова теория за това защо човечеството все още не е срещнало извънземен разум

Снимката е илюстративна

17 октомври: Последният опит за свобода на Балканите - битката при Косово

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Свят Преди 9 часа

Ушаков: Владимир Путин повтори позицията си, че ракетите „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле

Тръмп заплаши да избие "Хамас"

Тръмп заплаши да избие "Хамас"

Свят Преди 10 часа

Командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър също призова "Хамас" да спрат екзекуциите в Газа

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

Свят Преди 10 часа

ЕК: Русия представлява трайна заплаха в обозримо бъдеще

ФСБ: Опит за преврат в Русия

ФСБ: Опит за преврат в Русия

Свят Преди 11 часа

ФСБ образува наказателно дело срещу участниците в Антивоенния комитет на Русия

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Свят Преди 11 часа

Френските прокурори отказаха да идентифицират руския дисидент

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Новина за нов съквартирант ще шокира участниците

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

България Преди 13 часа

Лекият автомобил е бил управляван от 44-годишна жена

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Свят Преди 14 часа

Зеленски ще се срещне утре с Тръмп

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

България Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 17 октомври, петък

Edna.bg

Приятните изненади Локомотив Пловдив и Ботев Враца кръстосват шпаги на "Лаута"

Gong.bg

Френски гранд проявява интерес към Ендрик

Gong.bg

Шофьорът, прегазил жена на тротоар в Лом, е с отрицателни проби за алкохол и наркотици

Nova.bg

Възможно ли е пътуването във времето? (СНИМКИ)

Nova.bg