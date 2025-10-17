България

И третият опит депутатите да съберат кворум тази седмица се провали

В пленарната зала се регистрираха само 53 депутати

Обновена преди 46 минути / 17 октомври 2025, 07:03
П арламентът направи трети опит за тази седмица да заседава, но той също се оказа науспешен. В пленарната зала в петък се регистрираха само 53 депутати при необходими 121. 

„Регистрирани са 53, няма кворум, следващо редовно пленарно заседание – 22 октомври от 9:00 часа“, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

При първия и единствен опит да се съберат кворум се регистрираха 29 депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

И предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум за начало на тяхната работа. 

В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, при необходими 121, а в четвъртък – 71. Затова председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание днес в 9:00 часа.  

В четвъртък се регистрираха 29 депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), 9 от "БСП-Обединена левица“, 14 от "Алианс за права и свободи" (АПС), 11 от Морал, единство, чест" (МЕЧ) и 8 от "Величие“.

В пленарната зала не бяха депутатите от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало“, "Има такъв народ“ и нечленуващите в парламентарна група. От "Възраждане“ бяха в залата, но не се регистрираха.

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят.

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков.

Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

"Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност", заяви вчера лидерът на ДПС и на парламентарната група на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той каза, че е говорил с министър-председателя.

"Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов", каза Пеевски. По думите му всичко е в ръцете на Борисов  - "дали ще хвърли държавата в бездната".

"Готови сме на всякакви разговори с партньорите в управлението за запазване на това правителство с оглед на задачите, които предстоят пред страната, приближаващите срокове за бюджета, като инициативата трябва да е на мандатоносителя, но тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да са на всяка цена", заяви председателят на БСП Атанас Зафиров след заседание на Изпълнителното бюро на партията и на коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".

Какво означава поисканото от Бойко Борисов "преформатиране“ на властта

"Това е сигнал за преформатиране", коментира политическата ситуация в страната Джейхан Ибрямов от парламентарната група на АПС.  

"Преформатиране не може да стане без участието на ПП - ДБ", каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира, че бюджетът може да бъде "спойка на правителството".

Източник: Теодора Цанева/БТА    
НС блокаж кворум Борисов
