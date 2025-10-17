Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

С илно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси южните Филипини, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), седмица след като две мощни труса удариха страната.

Няма съобщения за жертви или разрушения, каза пред АФП провинциалният спасител Ралф Кадалена.

„Усещахме внезапно силно разтърсване, но то беше само за много кратко време“, разказа Кадалена.

Трусът е регистриран близо до община Дапа в провинция Суригао дел Норте на дълбочина около 69 км., съобщи USGS.

Това се случи седмица след две земетресения с магнитуд 7,4 и 6,7, които разтърсиха източната част на основния остров Минданао и отнеха живота на поне 8 души.

Те последваха земетресение с магнитуд 6,9 дни по-рано, което уби 76 души и разрушили или повреди 72 000 къщи в провинция Себу в централните Филипини, според правителствени данни.

Земетресенията са почти ежедневие във Филипините, които се намират на „Огнения пръстен“ на Тихия океан - зона с интензивна сеизмична активност, простираща се от Япония през Югоизточна Азия до Тихоокеанския басейн.

Земетресение с магнитуд 8 край югозападното крайбрежие на остров Минданао през 1976 г. предизвика цунами, което отне живота на 8 000 души или ги обяви за изчезнали - най-смъртоносното природно бедствие във Филипините.