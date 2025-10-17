Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

С рещу Джон Болтън, бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, има повдигнато обвинение, съобщи CNN, позовавайки се на два източника, предаде Reuters.

BREAKING: John Bolton, President Donald Trump's former national security adviser who later became his critic, was charged with transmission and retention of national defense information, court records show https://t.co/pxtdTAOwoS pic.twitter.com/KHZvw7oabu — Reuters (@Reuters) October 16, 2025

Обвинението е третото за последните седмици, с което Министерството на правосъдието повдига наказателни обвинения срещу един от критиците на републиканския президент, посочва Reuters.

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

To идва, след като съдебни документи, направени публични миналия месец, разкриха, че Болтън е бил обект на федерално разследване за потенциално неправилно боравене с класифицирана информация. В информацията на CNN не се посочва в какво точно е обвинен Болтън.

Адвокатът на Болтън по-рано отрече, че довереникът му е извършил нарушение.

Джон Болтън: Западът се разцепва сам, вършим работата на руснаците и китайците

Тръмп, който проведе предизборната си кампания с обещание за отмъщение, след като се сблъска с редица правни проблеми след края на първия си мандат в Белия дом през 2021 г., се отказа от десетилетия наредби, предназначени да предпазят федералните правоприлагащи органи от политически натиск, отбелязва Reuters.

През последните месеци той активно натискаше министърката на правосъдието Пам Бонди да повдигне обвинения срещу хора, възприемани като негови противници, дори уволни прокурор, който според него е действал твърде бавно в тази насока.