Свят

Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Те са свързани с предаване и съхранение на информация, свързана с националната отбрана, показват съдебни документи

17 октомври 2025, 07:41
Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън
Източник: AP/БТА

С рещу Джон Болтън, бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, има повдигнато обвинение, съобщи CNN, позовавайки се на два източника, предаде Reuters.

Обвинението е третото за последните седмици, с което Министерството на правосъдието повдига наказателни обвинения срещу един от критиците на републиканския президент, посочва Reuters.

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

To идва, след като съдебни документи, направени публични миналия месец, разкриха, че Болтън е бил обект на федерално разследване за потенциално неправилно боравене с класифицирана информация. В информацията на CNN не се посочва в какво точно е обвинен Болтън.

Адвокатът на Болтън по-рано отрече, че довереникът му е извършил нарушение.

Джон Болтън: Западът се разцепва сам, вършим работата на руснаците и китайците

Тръмп, който проведе предизборната си кампания с обещание за отмъщение, след като се сблъска с редица правни проблеми след края на първия си мандат в Белия дом през 2021 г., се отказа от десетилетия наредби, предназначени да предпазят федералните  правоприлагащи органи от политически натиск, отбелязва Reuters.

През последните месеци той активно натискаше министърката на правосъдието Пам Бонди да повдигне обвинения срещу хора, възприемани като негови противници, дори уволни прокурор, който според него е действал твърде бавно в тази насока.

Източник: Reuters, БТА/Пламен Йотински    
Джон Болтън обвинения
Последвайте ни
Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Трети пореден опит депутатите да съберат кворум

Трети пореден опит депутатите да съберат кворум

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 8 минути

Няма съобщения за жертви или разрушения

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 32 минути

Номинирани тази седмица са Сияна-Въшка, Котов, Цвети и Лена

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

България Преди 1 час

Бащата на детето призова за подкрепа

<p>Къде са &quot;отегчените извънземни&quot; - проста теория предлага решение на парадокса</p>

"Радикално проста" теория предлага решение на парадокса: Къде са "отегчените извънземни"

Любопитно Преди 1 час

Астрофизик предлага нова теория за това защо човечеството все още не е срещнало извънземен разум

Кои са най-умните нации в света?

Кои са най-умните нации в света?

Любопитно Преди 1 час

Класацията показва как различните страни развиват уменията за мислене на своите граждани и използват знанието, за да стимулират икономическото и социалното си развитие

Снимката е илюстративна

17 октомври: Последният опит за свобода на Балканите - битката при Косово

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Свят Преди 9 часа

Ушаков: Владимир Путин повтори позицията си, че ракетите „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле

Тръмп заплаши да избие "Хамас"

Тръмп заплаши да избие "Хамас"

Свят Преди 10 часа

Командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър също призова "Хамас" да спрат екзекуциите в Газа

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

Свят Преди 10 часа

ЕК: Русия представлява трайна заплаха в обозримо бъдеще

ФСБ: Опит за преврат в Русия

ФСБ: Опит за преврат в Русия

Свят Преди 11 часа

ФСБ образува наказателно дело срещу участниците в Антивоенния комитет на Русия

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Свят Преди 11 часа

Френските прокурори отказаха да идентифицират руския дисидент

Автоморга се запали в Сливен

Автоморга се запали в Сливен

България Преди 11 часа

Седем противопожарни автомобили гасят огъня

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Новина за нов съквартирант ще шокира участниците

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

България Преди 13 часа

Лекият автомобил е бил управляван от 44-годишна жена

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Свят Преди 14 часа

Зеленски ще се срещне утре с Тръмп

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

България Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 17 октомври, петък

Edna.bg

Приятните изненади Локомотив Пловдив и Ботев Враца кръстосват шпаги на "Лаута"

Gong.bg

Френски гранд проявява интерес към Ендрик

Gong.bg

Шофьорът, прегазил жена на тротоар в Лом, е с отрицателни проби за алкохол и наркотици

Nova.bg

Възможно ли е пътуването във времето? (СНИМКИ)

Nova.bg