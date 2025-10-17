Странният сексуален живот на пуританите

П уританите са група английски протестанти, живели 16 и 17 век, които са искали да "пречистят" Англиканската църква от останалите й католически практики. Те са подкрепяли по-семпла и строга офрма на поклонение, строг морален кодекс, както и тежки наказания за нарушаването му. Вярванията им са довели до конфликт с английската монархия и в крайна сметка до колонизацията на Северна Америка. Мнозина, които се заселват в Нова Англия, се стремят да създадат "свещена общност", където гражданските власти да прилагат религиозния закон.

Неслучайно пуританите имат репутация за строга вяра и за живот, лишен от всяко удоволствие. Но според историци и документирани случаи, пуританите са имали и изненадващ сексуален живот със стриктни правила. Например мъж може да бъде прокуден от църквата, което води до почти сигурна смърт заради суровия начин на живот, ако отказва да спи с жена си.

Важната част от брака

Въпреки репутацията си за сдържаност, пуританите са възприемали сексуалните отношения за една от най-важните части от брака. Има много цитати от известни пуритани, които възхваляват интимността. Например, един от тях пише , че сексът трябва да бъде като два музикални инструмента, които са перфектно настроени, създаващи най-приятната и сладка хармония на добре организиран концерт.

Свещеник на име Уилям Гудж описва секса като един от най-ключовите и съществени актове в брака и заяви, че женените двойки трябва да лягат заедно с готовност, охота и радост. През 1615 г. пуританският писател Александър Никълс казва, че в брака ти не само се свързваш с приятел, но и с партньор за удоволствие.

Пуританите са смятали, че редовната интимност спомага за добро здраве и че е необходима за зачеването.

Медицински текстове дори препоръчват добра храна, вино и релаксирана атмосфера, за да помогнат на женените двойки да синхронизират интимността си.

Въпреки това,те не препоръчват твърде много забавления. Например, пуританите са смятали, че прекалено много секс може да има отрицателен ефект върху здравето или дори да съкрати живота.

Предбрачни връзки

Пуританите не са били толкова ентусиазирани относно всички форми на секс.

Исторически документи от колонията Плимут показват, че предбрачните отношения са огромно табу, което може да доведе до сурови наказания. Например, през 1640 г. Томас и Джоана Пинсън са хванати в предбрачна връзка. Възможно е бременността на Джоана да е станала видима само няколко месеца след сватбата им. Том е наказан с бой на стълба, докато Джоана е поставена в специален стол, който заключва краката, за да може общността да обижда, плюе и замеря грешника.

Независимо от строгите наказания, предбрачните връзки са доста често срещани в пуританския Масачузетс. Например, в окръг Мидълсекс, всяко 200-то раждане е заченато извънбрачно. След обвинението повечето двойки признават и получават избор между побой или глоба. Мъжете и жените са считани за равноправно отговорни и са наказвани по сходен начин, въпреки че жените са обвинявани по-често за сексуални прегрешения.

Брачно задължение

Пуританите не само са смятали, че сексът трябва да е радост за омъжени двойки, но и са имали строги очаквания мъжете да бъдат интимни с жените си достатъчно често. Например, през 1640 г. мъж на име Джеймс Мадок е изключен от църквата си в Бостън за това, че е отказал да спи със съпругата си в продължение на две години. Джеймс твърди, че наказва себе си за злоупотреба с нея преди брака.

Подобно, през 1665 г., Джон Уилямс от колонията Плимут беше извикан в съда за отказ да изпълнява брачните си задължения спрямо съпругата си Елизабет. Журито взе решение в нейна полза, присъждайки ѝ една трета от наследството му плюс разходи за живот, показвайки колко строги могат да бъдат те относно интимността в брака.

Зоофилията е строго забранена

Отношението на пуританите към предбрачния секс беше доста строго, но в цялата история на колонията Плимут само един човек е осъден на смърт за сексуално престъпление. Младо момче на име Томас Грейнджър беше обесен през 1621 г. след признанието си за сексуални действия с различни животни.

Пуританите просто не можеха да пренебрегнат това, което доведе до неговата екзекуция заедно с неговите животински „партньори“.

Без вулгарни шеги

Шегите за каквото и да било, считано за неприлично, също са били забранени в пуританското общество. В един записан случай от пуританския град Ню Хейвън, двойка е изгонена от града след шега за кучето си, което се опитало да има сексуални отношения с прасето на съседите.

Контрацепция

Методите за контрацепция не са били особено напреднали, но са съществували, обикновено изработени от растения или животински черва. Пуританите са били против всички форми на контрацепция. В Книга на Битие 38 се споменава, че Онан се е "оттеглил" от жена си преди да еякулира, а Господ го убил заради това. Следователно, всеки интимен контакт извън вагиналния секс беше считан за престъпление против Бога, тъй като не може да доведе до възпроизвеждане.

Една форма на забранена интимност е хомосексуалността, която беше считана за по-лоша от прелюбодеянието. Пуританите са осъждали само един човек на смърт за хомосексуалност, вероятно защото той също е бил и открит атеист.

Наказанието за хомосексуалност варира от по-леки присъди, като публичен побой, до изгонване от колонията — по същество смъртна присъда, тъй като условията на живот затрудняваха оцеляването в самота. Интересно, че женската хомосексуалност е капитално престъпление само в Ню Хейвън от 1655 до 1665 г., докато законите за мъжете са по-строги.

Съществуваха странни законодателни актове, например, един от 1645 г., който забранява носенето на визьори или маски с развратни цели, очевидно с цел предотвратяване на измами в интимните срещи. Забраната вероятно е работила, тъй като няма регистрирани инциденти на маскирани любовници в съдебните протоколи.

Писането на съблазнителни бележки също беше забранено, както е видно от случая на Натаниел Хол, който беше обвинен, че опитвал да прелъсти жена на име Елизабет Бари с неподходящи дум.

Тестване на сексуална съвместимост

Една от по-странните обичайни практики на пуританите се отнася до ухажващи се двойки. Младата двойка прекарва вечерта заедно в едно легло, често с дъска или чувал, който ги разделя. Задължително е трябвало да носят бельо, вратата да е отворена, и родителите да са в къщата, според историка Андрю Гарднър.