Свят

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Жителите са изправени пред евакуации и риск от свлачища

3 май 2026, 11:06
Източник: iStock

Н ай-активният вулкан във Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти. 

Около 52 селища в околностите на вулкана Майон в провинция Албай в Биколски регион, на 330 километра югоизточно от столицата Манила, са били засегнати, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), позовавайки се на властите.

Властите съобщиха и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината. 

Филипинският институт по вулканология и сеизмология предупреди обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. 

Учените подчертаха, че трябва да се спазва стриктно постоянната опасна зона с радиус 6 километра около вулкана. 

В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения, включително 25 вулканични труса, уточниха от Филипинския институт по вулканология и сеизмология. 

Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. 

Най-силното изригване е било през 1814 г., когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. През 1993 г. вулканът също изригва, като тогава отнема живота на 79 души. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Вулкан Майон Изригване Филипини Вулканична пепел Лава Опасна зона Вулканични земетресения Провинция Албай Филипински институт по вулканология и сеизмология Исторически изригвания
