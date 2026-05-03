Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Н ай-активният вулкан във Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Около 52 селища в околностите на вулкана Майон в провинция Албай в Биколски регион, на 330 километра югоизточно от столицата Манила, са били засегнати, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), позовавайки се на властите.

Властите съобщиха и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината.

CAMALIG, ALBAY, BINALOT NG ABO



TINGNAN: Maabong Linggo ang sumalubong sa mga residente ng Camalig, Albay ngayong araw, May 3, 2026, matapos ang naitalang aktibidad ng bulkang Mayon kahapon, May 2.



Sa larawang kuha ni YouScooper Nehemiah Manzanilla Sitiar, halos zero visibility… pic.twitter.com/KF2dtNxQhM — GMA News (@gmanews) May 3, 2026

Филипинският институт по вулканология и сеизмология предупреди обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила.

Учените подчертаха, че трябва да се спазва стриктно постоянната опасна зона с радиус 6 километра около вулкана.

WATCH: Time-lapse footage shows an ongoing pyroclastic density current along the Mi-isi gully on the south-southwestern slopes of Mayon Volcano. | 🎥: Phivolcs/Facebook pic.twitter.com/Lak7QBqYe4 — Inquirer (@inquirerdotnet) May 2, 2026

В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения, включително 25 вулканични труса, уточниха от Филипинския институт по вулканология и сеизмология.

Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма.

Най-силното изригване е било през 1814 г., когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. През 1993 г. вулканът също изригва, като тогава отнема живота на 79 души.