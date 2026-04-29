Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Пазарът може да се изправи пред устойчиво високи цени на енергията

29 април 2026, 22:32
Ц ените на петрола рязко се повишиха, след като се появи информация, че САЩ се подготвят за продължителна блокада на Иран и за по-строг контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток.

Фюърсните договори за доставка през юни на добивания в Северно море сорт Брент поскъпнаха с над 7%, до 119,76 долара за барел.

Според информация на британски медии, представители на големи енергийни компании, включително "Шеврон", са провели среща с президента Доналд Тръмп в Белия дом, на която са обсъждани рисковете за американските потребители и възможните последици за световния енергиен пазар при продължителна блокада на Ормузкия проток.

Допълнителен натиск върху цените идва от съобщения, че администрацията на Тръмп разглежда варианти за удължаване на блокадата на иранските пристанища с цел икономически натиск върху Техеран. В отговор Иран е заявил, че ще продължи да ограничава корабния трафик през Ормузкия проток, през който преминаваха около една пета от световните доставки на петрол.

Анализатори предупреждават, че ако напрежението продължи, пазарът може да се изправи пред устойчиво високи цени на енергията, повишена инфлация и възможни смущения във веригите за доставки на суровини и стоки в световен мащаб.

