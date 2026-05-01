Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

И ран изпрати ново предложение за преговори със Съединените щати до пакистанските медиатори, според източници, запознати с преговорния процес, предава Си Ен Ен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е недоволен от предложението и хвърли съмнение върху способността на Иран някога да постигне мирно споразумение.

"Те искат да сключат сделка", каза Тръмп пред репортери в Белия дом и добави: "Аз не съм доволен от нея".

Той не уточни какво точно в иранското предложение не иска да приеме.

Междувременно САЩ наложиха нови санкции срещу три ирански фирми за обмен на валута, в опит да спрат "финансовите жизнени линии" на Техеран.

Освен това Министерството на финансите във Вашингтон предупреди в отделно изявление срещу плащането на "такса" на иранското правителство в замяна на безопасно преминаване през Ормузкия проток, като заяви, че това може да доведе до налагане на санкции срещу собствениците на плавателните съдове.

Двете страни се опитват да преговарят от близо четири седмици, откакто постигнаха временно прекратяване на огъня, като САЩ блокират пристанищата на Иран, а Ормузкият проток остава ефективно затворен от Техеран.

Иран е привел в бойна готовност противовъздушната си отбрана и е планирал мащабни ответни действия в случай на нова атака от САЩ, очаквайки интензивен удар, вероятно последван от израелско нападение, съобщиха двама високопоставени ирански представители пред "Ройтерс".

"Ние не разкриваме подробности от частни дипломатически разговори. Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие, а преговорите продължават с цел да се гарантира национална сигурност на САЩ, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план", коментира пред "Ройтерс" говорителката на Белия дом Ана Кели.