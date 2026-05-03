Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

3 май 2026, 08:13
„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

С хита си La fuerte Шакира откри снощи своя безплатен мегаконцерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио де Жанейро пред множество фенове, дошли да приветстват звездата на латино попа, съобщи АФП.

Под пълната луна в небето минути преди началото на спектакъла с помощта на дронове бе изобразена вълчица – прякорът на 49-годишната колумбийска певица, посрещната с възгласи и пляскане с ветрила.

Публиката изпадна във възторг, когато с повече от час закъснение звездата, облечена в блестящ гащеризон в цветовете на Бразилия, излезе на монументалната сцена с площ 1345 кв. м, изградена за случая срещу легендарния хотел „Копакабана Палас“, където е отседнала.

Очакванията на организаторите бяха за два милиона души. Тези концерти бяха започнати през 2024 г. от Мадона, която привлече 1,6 милиона зрители, последвана от Лейди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели, по данни на кметството.

Бразилия, гигант в португалоезичния свят, винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка, чак до въпроса дали самата тя е латино страна, посочи АФП.

Исторически резервирана към чуждестранната музика, особено към музиката на испаноезичните си съседи, тя все пак постепенно се отваря към латино попа, който днес кара цялата планета да танцува.

Шакира обаче има специална връзка с Бразилия. Колумбийката, известна с характерните си движения с ханша, е изнасяла многобройни концерти там от 1996 г. насам и говори свободно португалски, отбеляза АФП.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Преди 11 часа
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Преди 9 часа
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Преди 9 часа
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Преди 12 часа
Съдебни документи разкриват детайли за режима на задържане на обвиняемия за стрелба срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

"Хизбула" реагира остро на видео, осмиващо бойците ѝ

Свят Преди 1 час

Откриха в стар дървен сандък изгубен от 129 години филм с първия „робот" в киното

Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

„Потенциално опасен" астероид ще премине в близост до Земята през 2029 г.

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!": Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

