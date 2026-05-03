Любопитно

Четвърта неделя след Великден: Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда

В евангелското четиво се припомня изцерението, извършено от Иисус Христос край Овчи порти в Йерусалим

3 май 2026, 08:40
Четвърта неделя след Великден: Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда
Източник: iStock/GettyImages

Ч етвъртата нeделя след Великден е, честваме паметта на светите мъченици Тимотей и Мавра, и на Аргоския епископ Петър Чудотворец.

Четвъртата неделя след Великден е на разслабения. Определението "разслабен" в българската Библия се използва за парализиран човек. За изцеряването от Иисус Христос на такъв парализиран се разказва в днешното евангелско четиво. 

В Йерусалим при така наречените Овчи порти имало къпалня, водоем, който евреите наричали Витезда, тоест “дом на милосърдието”, защото там периодично ставали изцеления на хора с различни увреждания. От време на време Господен ангел раздвижвал водата и който пръв влизал след раздвижване й, оздравявал, от каквато болест и да страдал. 

Там лежал и един човек, болен от трийсет и осем години, който бил парализиран и все не можел да свари пръв да влезе във водата след раздвижването й - винаги някой друг го изпреварвал. Иисус го видял там, смилил се над него и го изцерил само с думите: “стани, вземи си постелката и ходи”. 

Човекът веднага оздравял и започнал да ходи. На това завидели юдейските противници на Иисус и изтъкнали, че Той извършил изцерението в събота, който бил ден за пълен покой. Те поставяли законовата разпоредба над милостта към един тежко страдащ човек. 

Но Христос пренебрегнал разпоредбата от милост към парализирания от толкова години човек. Това събитие се припомня всяка година в четвъртата неделя след Великден. А по името на “къпалнята при Овчи порти” и за спомен на чудесното изцерение, възпято в църковните книги, един лековит извор край София от векове е наречен “Овча купел”.

Тимотей и Мавра били млади съпрузи християни в град Тива (днес Луксор, Египет). Живели във втората половина на трети век. Тимотей бил син на християнски свещеник и помагал като четец в църквата. 

Затова, щом започнало гонението при император Диоклетиан, местните власти поискали Тимотей да им предаде църковните книги, за да не се разпространява повече чрез тях вярата в Иисус Христос. Но Тимотей решително отказал с думите: “Кой ще се съгласи да предаде на смърт децата си? А преписаните от мене книги са мои обични чеда и когато ги чета, Бог говори с мене!”. Подложили го на изтезания, но той бил несломим. Заловили и съпругата му, за да я измъчват пред него и така да пречупят и двамата. Те обаче си давали смелост един на друг и не се отрекли от вярата си в Христос. Накрая разпънали Тимотей и Мавра на кръстове и те умрели като мъченици за вярата си в 286 г.

Светият епископ Петър се родил в Цариград в средата на девети век. Били пет деца и родителите ги възпитали в християнските добродетели. Дали им и добро образование. Когато станал пълнолетен, Петър и брат му Павел решили да се посветят на монашески живот. Петър отишъл в манастир и живял като подвижник, отдаден на пост и молитва, изучавал свещените книги и трудовете на светите отци.

Така станал известен с ученост и добродетели. Затова в началото на десети век цариградският патриарх Николай решил да го постави за епископ в град Коринт, но той не пожелал да напусне уединения духовен живот. Тогава патриархът поставил в Коринт брат му Павел. А когато се освободила съседната епархия на град Аргос в Пелопонес, успял да го склони и го ръкоположил за епископ. Петър бил голям молитвеник, с любов и мъдрост поучавал вярващите. Бог му дал и силата да върши чудеса и е известен като чудотворец. Упокоил се в 925 г.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Четвърта неделя след Великден Тимотей и Мавра Петър Чудотворец Изцеление на парализиран Иисус Христос Мъченици Къпалня Витезда Чудеса Християнство Гонение на християни
Последвайте ни
Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 12 часа
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 11 часа
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 11 часа
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп:&nbsp;САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия</p>

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Свят Преди 30 минути

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

<p>&quot;Вълчицата&quot;&nbsp;се завърна! Шакира разтърси Рио с мегашоу на плажа</p>

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Любопитно Преди 1 час

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

<p>Украйна санкционира бивш високопоставен сътрудник на президента</p>

Зеленски наложи санкции на бившия си началник на канцеларията Андрий Богдан

Свят Преди 2 часа

Мерките включват замразяване на активи и забрана за търговски сделки

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

България Преди 2 часа

В програмата са срещи с Пашинян и Константинос Тасулас

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 3 часа

Треньорката Моник Истууд разкрива как Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи изглеждат по-добре от всякога 19 години след оригинала, залагайки на многопосочни движения и балетна прецизност, вижте как

.

Откриха в стар дървен сандък изгубен от 129 години филм с първия „робот“ в киното

Любопитно Преди 3 часа

Кратката комедия показва фокусник, който влиза в комична схватка със своето непокорно механично творение

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

Свят Преди 3 часа

Бивш семеен мъж и механик започва нов живот под идентичността „Stefonknee“

,

Какви са пенсиите в Германия? И как е другаде в Европа?

Свят Преди 3 часа

Мит е, че в Германия се взимат твърде щедри пенсии

Наближава паричен потоп: Тези зодии ще забравят паричните проблеми

Наближава паричен потоп: Тези зодии ще забравят паричните проблеми

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите вещаят неочакван финансов обрат за избрани знаци от зодиака. Вижте кой ще привлича пари като магнит и кои зодии трябва да бъдат внимателни с разходите в следващите дни

Снимката е илюстративна

Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

Свят Преди 12 часа

Иранският заместник-министър на външните работи обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 12 часа

Легендарното имение „Олеандра“ се превърна в централна сцена в дългоочакваното продължение. Вижте как Клуни реагира на филмовото си присъствие и защо Емили Блънт е свързана емоционално с този имот на брега на езерото Комо

Володимир Зеленски и Фицо

Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

Свят Преди 13 часа

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Свят Преди 13 часа

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

България Преди 13 часа

По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

Любопитно Преди 14 часа

От съдебни зали в Италия до мащабни генетични изследвания – науката пренаписва вечния спор между наследствеността и средата, разкривайки, че човекът е много по-сложен механизъм от просто съвкупност от ДНК код

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Свят Преди 15 часа

Властите разследват причините за пожара

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Анджелина Джоли предизвика тревога с новата си визия

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 май, неделя

Edna.bg

Вижте магическото пирошоу на “Герена” след триумфа на Левски (видео)

Gong.bg

Веласкес към играчите: А сега да сменим ш***ната цифра на автобуса (видео)

Gong.bg

София - най-известният хуманоиден робот в света в студиото на „Събуди се”

Nova.bg

Божанов: Политическа грешка е разделянето на ПП-ДБ на две групи в НС

Nova.bg