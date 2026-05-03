Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос“

3 май 2026, 12:42
С неговалеж, по-характерен за зимните месеци, отколкото за началото на май, бе регистриран на планините Парнита и Пентели, разположени в северните покрайнини на Атина. Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос“.

Властите временно преустановиха движението на автомобили по участъка от лифта нагоре като предпазна мярка. Въпреки това не се съобщава за сериозни проблеми с трафика в други части на региона, пише в. „Катимерини“.

Снеговалежът е втори пореден ден със зимни условия в двете планини, докато тридневният период на тежко време навлиза в заключителната си фаза, сочат прогнозите на Националната метеорологична служба.

Рязката промяна във времето настъпва само дни след избухването на горски пожар на планината Парнита, който наложи мащабна операция по гасене с участието на наземни екипи и самолети за водно бомбардиране.

По-силен снеговалеж е отчетен и в планинските райони на Централна Гърция и Пелопонес, което подчертава необичайната интензивност на късния сезонен метеорологичен фронт. 

Източник: НИМХ    
