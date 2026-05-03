Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Д оналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души – решение, което беше оспорено дори в собствения му лагер.

„Ще съкратим много повече и съкращаваме далеч повече от 5000“, заяви президентът на САЩ пред журналисти в Уест Палм Бийч, щата Флорида.

Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите „шест до дванадесет месеца“ и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика.

Q: Why is the US removing troops from Germany?



TRUMP: We're gonna cut way down. And we're cutting a lot further than 5,000 pic.twitter.com/FRmCpTe24m — Aaron Rupar (@atrupar) May 2, 2026

Доналд Тръмп направи това съобщение, насочено към съюзническа страна членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че „американците очевидно нямат никаква стратегия“ спрямо Иран и че Техеран „унижава“ най-голямата световна сила.

По-общо американският президент обвинява традиционните си европейски съюзници, че не подкрепят достатъчно офанзивата, която той започна в края на февруари срещу Ислямската република заедно с Израел. Отдавна той ги призовава и да укрепят отбраната си, като ги обвинява, че разчитат прекомерно на американската военна защита.

В САЩ двамата председатели на Републиканската партия от парламентарните комисии по въоръжените сили в Камарата на представителите и в Сената, макар и от лагера на Доналд Тръмп, заявиха, че са „много обезпокоени“ от това решение и от „лошия сигнал, изпратен към Владимир Путин“.

US President Donald Trump says he is continuing his plans to pull out US troops from Germany and says that more than 5,000 troops will be withdrawn. The plans were announced last week after the US President held an hour-long phone-call with Vladimir Putin.… — TheMalteseHerald (@malteseherald) May 3, 2026

„Дори ако съюзниците се насочват към разходи за отбрана от 5% от своя БВП, реализирането на тази инвестиция [...] ще отнеме време. Преждевременното намаляване на американското присъствие в Европа, преди тези способности да са напълно оперативни, рискува да отслаби възпирането“, предупреждават Майк Роджърс и Роджър Уикър в комюнике.

„Очакваше се американски войски да се изтеглят от Европа и Германия“, реагира по-рано германският министър на отбраната Борис Писториус в коментар, изпратен до АФП.

„Ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за сигурността си“, заяви той.