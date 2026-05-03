Свят

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

3 май 2026, 09:41
Източник: БТА

Д оналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души – решение, което беше оспорено дори в собствения му лагер.

„Ще съкратим много повече и съкращаваме далеч повече от 5000“, заяви президентът на САЩ пред журналисти в Уест Палм Бийч, щата Флорида.

Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите „шест до дванадесет месеца“ и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика.

Доналд Тръмп направи това съобщение, насочено към съюзническа страна членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че „американците очевидно нямат никаква стратегия“ спрямо Иран и че Техеран „унижава“ най-голямата световна сила.

По-общо американският президент обвинява традиционните си европейски съюзници, че не подкрепят достатъчно офанзивата, която той започна в края на февруари срещу Ислямската република заедно с Израел. Отдавна той ги призовава и да укрепят отбраната си, като ги обвинява, че разчитат прекомерно на американската военна защита.

В САЩ двамата председатели на Републиканската партия от парламентарните комисии по въоръжените сили в Камарата на представителите и в Сената, макар и от лагера на Доналд Тръмп, заявиха, че са „много обезпокоени“ от това решение и от „лошия сигнал, изпратен към Владимир Путин“.

„Дори ако съюзниците се насочват към разходи за отбрана от 5% от своя БВП, реализирането на тази инвестиция [...] ще отнеме време. Преждевременното намаляване на американското присъствие в Европа, преди тези способности да са напълно оперативни, рискува да отслаби възпирането“, предупреждават Майк Роджърс и Роджър Уикър в комюнике.

„Очакваше се американски войски да се изтеглят от Европа и Германия“, реагира по-рано германският министър на отбраната Борис Писториус в коментар, изпратен до АФП.

„Ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за сигурността си“, заяви той.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Доналд Тръмп Американски войски Германия Изтегляне на войски НАТО Европейска отбрана Отношения САЩ Германия Иран Пентагон Военна сигурност
