Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Т ази седмица дългоочакваното продължение на "Дяволът носи Прада 2" най-накрая пристига на екран. Актьорският състав е в завидна форма цели 19 години по-късно. Моник Истууд, която тренира Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи, разказва пред Хари Булмор как точно са го постигнали, пише Independent.

„Приятно ми беше да си побъбрим, както винаги. Отивам да преподавам на Ани“, казва ми треньорката Моник Истууд в края на видеоразговора.

„Ани“ за вас и мен е световната суперзвезда Ан Хатауей. Истууд вмята в разговора имена като „Стан“ (Стенли Тучи) и Емили (Емили Блънт) така, сякаш не са холивудски величия. Но за нея те не са. Първоначално са били клиенти – Блънт се присъединява първа преди 14 години, а скоро я последват и други известни имена. По-късно стават толкова близки приятели, че вече ходят заедно на почивка.

Хатауей, Блънт и Тучи съставляват ядрото на актьорския състав на „Дяволът носи Прада 2“. И въпреки че изминаха близо две десетилетия от премиерата на оригиналния филм, и тримата са запазили стройните фигури, свързани с популярната лента за модната индустрия. Всъщност те изглеждат по-здрави и силни, отколкото през 2006 г.

„Мисля, че Стан сега е по-привлекателен“, шегува се Истууд. „Той е много по-силен и владее тялото си по-добре.“

Хатауей пък споделя, че тренировките с Истууд са „променили живота ѝ“, помагайки ѝ да се чувства „физически по-силна и гъвкава“. Тя дори стига дотам да каже, че „възгледът ѝ за живота се е подобрил“ благодарение на съвместната им работа.

Какво прави Истууд по-различно?

Бившата балерина съчетава танц, пилатес, йога, високоинтензивни интервални тренировки (HIIT), силови упражнения и многопосочни движения в поредица от хореографски „потоци“. Клиентите намират този нов подход за забавен и освежаващ – много по-ангажиращ от класическото кардио или посещението във фитнеса. Стегнатите им тела са просто желан страничен продукт.

Тренировките на Ан Хатауей за „Дяволът носи Прада 2“

Докато снимат сцена от „Прада“ (както Истууд небрежно нарича филма), счупено токче изпраща Хатауей по стълбите. Инцидентът е уловен от камерата.

„Видяхте ли нейното фантастично падане?“, пита ме Истууд. Странен въпрос – никой не желае натъртвания на приятел. Но Истууд е била възхитена от това колко бързо Хатауей се е изправила.

За да постигне тази устойчивост, сесиите на Истууд съдържат много съставки – някои са фокусирани върху силата, други върху мобилността, баланса или мощта. Акцентът се променя според целите и нуждите на клиента.

За „Прада“ Блънт е заложила на по-интензивни сесии за постигане на специфичния „изпит“ вид на героинята си, докато Тучи е укрепвал коремните си мускули, за да поддържа безупречната стойка на своя персонаж. Хатауей, от друга страна, предпочита тренировки, вдъхновени от балета, които ѝ дават „усещане за самообладание и елегантност“.

Източник: БТА/AP

Не всяка тренировка трябва да ви довършва

Истууд адаптира натоварването спрямо натоварения график на актьорите. За да компенсира изтощителните снимачни дни, тя преминава в режим „поддръжка“ – по-малко интензивни сесии, насочени към разтягане.

„Няма смисъл да ги поставям в състояние на висока тревожност с интензивно кардио, преди да отидат на снимачната площадка за цял ден тичане на високи токчета“, казва Истууд. Повечето клиенти я посещават за четири или пет 60-минутни сесии седмично. Но тя предупреждава: резултатите не идват веднага. Прогресът изисква време.

„Ани се смее, защото когато се запознахме, ѝ казах, че работата с мен е поне тригодишен курс. Времето и постоянството дават способностите и нагласата да се движиш като танцьор. Сега тя напълно го разбира.“

Тайната съставка: Многопосочно движение

Според Истууд това е ключът към здравото и мобилно тяло. То е жизненоважно за актьорите, чиято работа зависи от това да избягват контузии.

„Моят метод е различен начин на обучение. Не е просто движение нагоре-надолу – напади, клекове или вдигане на тежести над главата. Движите се от една страна на друга, в наклон, в повдигане, в странично огъване. Постоянно стимулирате мускулите около таза и центъра на тялото. Използвате силата на този „корсет“ от мускули.“

Това е ефективно, защото тялото работи на принципа „използвай го или го губиш“. Когато движенията са ограничени, мускулите стават сковани. Добавянето на плавни, подобни на танц елементи, вдига пулса и подобрява баланса. Комбинирайте това с пълноценна диета и имате рецепта за успех.

„Всички ми казват: „Боже, потя се зверски в тези сесии“, споделя Истууд. „Държите ръцете си втора позиция (балетен термин), докато краката работят. Трябва да останете изправени и свързани с дишането си през цялото време. Изтощително е.“

Опитайте тренировката на Ан Хатауей

Този комплекс е въведение в метода на Истууд. Включва многопосочни движения и балетни елементи.