България

КЗК отчете бездействие на властта за цените на храни, горива и лекарства

От Комисията изразяват очакване за по-активен институционален диалог

29 април 2026, 13:24
Източник: БТА

К омисията за защита на конкуренцията констатира липсата на мерки от страна на изпълнителната власт в секторите с ключово социално-икономическо значение - храни и горива. 

През декември миналата година антимонополният орган прие междинни резултати по първия секторен анализ на пазара на храни. Изводите от широкомащабното проучване показват, че нарастването на цените на пазара на хранителни стоки се дължи и на наличието на тежки структурни проблеми, които изискват координирани и последователни действия от страна на всички отговорни институции. 

В началото на кризата с горивата във връзка със ситуацията в Близкия Изток на базата на двете приключили и настоящото производства срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД КЗК направи анализ на пазара на горива и констатира структурни проблеми от гледна точка на доминиращата роля на Групата „Лукойл“ на пазарите на едро и дребно. 

На базата на изводите от междинния доклад на пазара на храни в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията Комисията извършва задълбочени проучвания в три направления:

  • структурата на пазара на дребно в социално-икономически слабо развити региони с ниска покупателна способност и концентрация на търговци;
  • ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци;
  • пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти, както и ревизия на разрешена концентрация в млечния сектор.

В рамките на широкообхватното проучване на сектора, в диалог с всички заинтересовани страни, е изготвен пакет от конкретни препоръки и мерки, включително за изменения в нормативната уредба, които бяха изпратени до компетентните органи на изпълнителната власт - Министерския съвет, както и функционално компетентните ведомства като Министерство на финансите и Министерство на земеделието и храните, за предприемане на последващи действия в предвидените от закона срокове за подобряване на конкурентната среда на пазара на храни. 

В рамките на действащото производство срещу „Лукойл“ Комисията е направила задълбочено проучване на пазара на горива и на 4 март е изпратила на правителството предложения за предприемане на действия. 

Предложените мерки в двата сектора е следвало да дадат възможност да се координират действията на КЗК като регулатор на конкурентната среда на пазарите на храни и горива и действията на органите на изпълнителната власт по управление и контрол на веригата на доставките, ценообразуването и качеството на храните, както и на цените на горивата.

Съгласно Закона за защита на конкуренцията, органите на изпълнителната власт трябва да уведомят Комисията за конкретните мерки, които ще предприемат, и сроковете за тяхното реализиране.

Въпреки изпратените до изпълнителната власт от страна на КЗК напомнителни писма, нито един компетентен орган не е уведомил Комисията относно предприети мерки или действия по препоръките, посочват от КЗК.

"Без координирани действия на изпълнителната власт самостоятелните действия на антимонополния орган не биха довели до ефективни резултати. Устойчиви и видими резултати могат да бъдат постигнати единствено чрез координирани действия между регулаторите и държавните институции, насочени към подобряване на конкурентната среда, повишаване на прозрачността и ограничаване на антиконкурентни практики. Такава е практиката и подхода във всички страни от ЕС", допълват от Комисията.

В тази връзка, председателят на КЗК свиква на 12 май закрито заседание на антимонополния орган, на което ще бъде обсъден и приет цялостен пакет от конкретни мерки по отношение на трите приоритетни сектора – пазарите на храни, горива и лекарства. Също така Комисията ще предприеме действия по самосезиране за образуване на конкретни производства в рамките на своите правомощия в посочените три сектора.

"Ръководството на Комисията е убедено в своевременните и координирани действия от страна на новата изпълнителна власт и в активния институционален диалог за гарантиране на ефективна конкуренция и защита на интересите на българските потребители", допълват още от КЗК.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията    
Комисия за защита на конкуренцията Изпълнителна власт Пазар на храни Пазар на горива Структурни проблеми Липса на мерки Антимонополен орган Координирани действия Препоръки и мерки Защита на потребителите
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

6 умни стратегии за данъчна оптимизация на фрийлансъри

6 умни стратегии за данъчна оптимизация на фрийлансъри

pariteni.bg
Дигиталният колан: Как технологиите ни правят по-добри шофьори още преди да сме потеглили

Дигиталният колан: Как технологиите ни правят по-добри шофьори още преди да сме потеглили

carmarket.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 6 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 5 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 5 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

