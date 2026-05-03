Откриха в стар дървен сандък изгубен от 129 години филм с първия „робот“ в киното

М ъж от Мичиган откри рядко копие на „Гугус и автоматът“ (Gugusse and the Automaton) – 45-секунден черно-бял филм на Жорж Мелиес, легендарен френски кинематографист от края на XIX век. Кратката лента съдържа първото в историята екранно превъплъщение на робот.

Филмът е бил един от десетте, намерени в стар, очукан дървен сандък, принадлежал на прадядото на Бил Макфарланд от Гранд Рапидс. Макфарланд нямал представа какво има върху нитратните ленти, но вярвал, че те заслужават повече внимание, отколкото той може да им даде.

„Това беше просто един сандък с филми, които ми изглеждаха твърде ценни, за да бъдат изхвърлени“, обяснява Макфарланд пред Агенция Франс Прес (AFP). „Но нямах представа какви са, нито как да ги излъча.“

Той се опитал да продаде част от тях чрез антикварен магазин и ги предложил на музеи, но без успех. Антиквариатът дори отказал да ги приеме, след като станало ясно, че нитратните ленти са изключително леснозапалими. Въпреки това Макфарланд не се отказал и накрая дарил стогодишните артефакти на Библиотеката на Конгреса на САЩ, транспортирайки ги лично от Мичиган до Вирджиния.

„В момента, в който видяхме тази кутия, разбрахме, че е нещо специално“, споделя Джордж Уилеман, ръководител на отдела за съхранение на нитратни филми в Библиотеката на Конгреса.

Ролките са били пренебрегвани в продължение на десетилетия, местени от тавани в мазета и хамбари. Някои били деформирани, други – повредени или залепнали. С много усилия служителите на библиотеката успели да прегледат кадър по кадър заснетия материал.

По време на проверката те попаднали на сцена, в която фокусник се бори с робот. Библиотекарите осъзнали, че гледат изключително рядко копие на „Гугус и автоматът“ – смятан за изгубен филм на Мелиес, създаден около 1897 г.

Жорж Мелиес, актьор и илюзионист, се насочва към киното, след като вижда първите движещи се картини на братя Люмиер в Париж. Вдъхновен от технологията, той създава собствена камера и студио, където пионерства в техники като двойната експозиция и принудителната перспектива.

Докато този конкретен филм е по-малко известен, други творби на Мелиес са иконични за сюрреалистичната научна фантастика. Най-известният му филм остава „Пътешествие до Луната“ (1902 г.) с емблематичния образ на Луната с човешко лице и забита в окото ракета. Мелиес е бил почитател на Жул Верн и Хърбърт Уелс, което силно е повлияло на неговото фантастично кино.

В сравнение с мащабните му продукции, „Гугус“ е по-скромен филм. Той показва декор, изобразяващ работилница за часовници и автомати. В центъра на кадъра е поставен автомат, приличащ на клоун, който бива навиван от магьосник (в ролята е самият Мелиес). Първоначално клоунът се движи сковано, но след това започва да налага фокусника с пръчка.

Магьосникът отвръща на удара, смазвайки своето творение с дървен чук. С всеки удар роботът се свива до по-малка версия на себе си, докато не се превръща в малка кукла, която накрая изчезва напълно.

Въпреки ранните си постижения, филмовата индустрия се развива и изпреварва Мелиес. Неговите филми обаче остават в обръщение през годините, често като пиратски копия в частни колекции.