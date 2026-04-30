Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Ц ените на петрола достигнаха най-високите си стойности от 2022 г., след като преговорите за примирие между САЩ и Иран остават блокирани, а стратегическият Ормузки проток на практика остава затворен за търговски трафик, пише Guardian .

В сряда цената на сорта "Брент" надхвърли 122 долара за барел. Това е най-високото равнище от началото на войната и от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Само за ден поскъпването достигна почти 10%, като впоследствие цената се стабилизира около 120 долара за барел.

Пазарите на петрол бяха разтревожени през седмицата, след като Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да запази морската блокада на иранските пристанища, наложена от американския флот. В отговор Иран продължава да държи Ормузкия проток практически затворен за петролни танкери.

Планираните за уикенда преговори между САЩ и Иран в Исламабад, Пакистан, не се състояха, което задълбочава безизходицата.

April 30, 2026

В сряда Тръмп заяви, че Иран е "по-добре да се вразуми скоро", а по време на среща с представители на петролния сектор е обсъдил възможността блокадата да бъде запазена "в продължение на месеци, ако е необходимо", според представител на Белия дом.

Конфликтът навлиза в десетата си седмица, въпреки първоначалните прогнози на Тръмп, че ще продължи между четири и шест седмици преди Техеран да отстъпи. Според данни, глобалните доставки на петрол намаляват с близо 20 милиона барела дневно всеки ден, в който протокът остава блокиран.

Анализ на Oxford Economics предупреждава, че шестмесечна криза в Ормузкия проток може да изстреля цените на петрола до 190 долара за барел още през август.

Икономистът Пол Кругман смята, че много анализатори подценяват риска от продължителна криза.

"Според мен пълномащабна глобална рецесия е по-вероятна, отколкото не, ако протокът остане затворен още три месеца, което изглежда напълно възможно", написа той в своя бюлетин през април.

По време на глобалната финансова криза през 2008 г. цените на петрола достигнаха рекордни стойности, като за кратко надхвърлиха 147 долара за барел. Две седмици след първите удари на САЩ и Израел срещу Иран, Техеран предупреди, че светът трябва да се подготви за цени от 200 долара за барел.

Освен че повишава цените на горивата, шокът в доставките вече оказва влияние върху световната икономика, като ускорява инфлацията и поражда опасения от нова глобална рецесия.

Инфлацията в САЩ рязко се увеличи през март, като цените са нараснали с 3,3% на годишна база. В Европа Великобритания е изправена пред икономически удар от 35 милиарда паунда и риск от рецесия през 2026 г. заради конфликта, предупреждава аналитичен център.

Докато Конгресът разпитваше министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет за нарастващите разходи и стратегията във войната, иранският външен министър Абас Арагчи проведе серия от разговори с представители на Индия, Кения и Полша в опит да укрепи международната подкрепа за позицията на Техеран в конфликта със САЩ.