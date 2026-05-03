"Хизбула" осъди сатирично видео, публикувано от ливанска телевизия

„Хизбула“ определи днес като „обидно“ видео, публикувано от ливанска телевизия, в което лидерът и бойците на проиранската групировка са карикатурно представени като персонажи от популярната видеоигра „Енгри Бърдс“ Angry Birds във войната им с Израел, предаде АФП.

Видеото, публикувано вчера в платформата „Екс“ от телевизия LBCI, показва бойци на „Хизбула“, сред които и лидерът ѝ Наим Касем, като птици. Някои от тях носят жилетки с експлозиви и прашки, а срещу тях са изобразени израелци като прасета, които нанасят въздушни удари или управляват дронове във формата на прасе.

Видеото съдържа „обидни оскърбления [...], които принизяват политическия дебат до отблъскващо равнище“, заяви „Хизбула“ в комюнике.

Телевизията съобщи, че е свалила видеото, след като е била призована да се яви пред съдебните власти.

Първоначално LBCI е основана през 80-те години от „Ливански сили“ – християнска партия, противопоставяща се на „Хизбула“, но преди години се дистанцира от нея.

В социалните мрежи привърженици на „Хизбула“ реагираха, като споделиха обидни изображения на маронитския патриарх Бешара Раи, най-висшия християнски духовен водач в Ливан. Това предизвика множество реакции, включително на най-високо държавно равнище.

В комюнике ливанският президент Жозеф Аун „осъди [...] всяко посегателство срещу водачите на християнските и мюсюлманските религиозни общности, както и срещу духовните фигури на Ливан“.

Той също така „призова всички [...] да се въздържат от лични обиди [...], особено при сегашните обстоятелства, през които преминава страната и които изискват силна национална солидарност“.

Председателят на парламента Набих Бери, който е съюзник на „Хизбула“, осъди „кампаниите от обиди и нападки срещу религиозни и национални символи, независимо откъде идват и какви средства се използват – в медиите или онлайн“.

Въпреки относителната свобода на изразяване, с която Ливан се ползва в сравнение с други арабски страни, медии, артисти и комици редовно стават обект на кампании за тормоз, когато техни изказвания бъдат възприети като обидни към политическа или религиозна фигура.

„Хизбула“ въвлече Ливан в регионалната война на 2 март, като предприе нападение срещу Израел, който нанася удари по съседната страна. При тях са загинали над 2600 души според властите.

Насилието продължава въпреки примирието, което влезе в сила на 17 април.