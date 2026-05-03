Свят

"Хизбула" осъди сатирично видео, публикувано от ливанска телевизия

Карикатурата изобразява участници в конфликта като анимационни персонажи

3 май 2026, 07:33
"Хизбула" осъди сатирично видео, публикувано от ливанска телевизия
Източник: БТА

„Хизбула“ определи днес като „обидно“ видео, публикувано от ливанска телевизия, в което лидерът и бойците на проиранската групировка са карикатурно представени като персонажи от популярната видеоигра „Енгри Бърдс“ Angry Birds във войната им с Израел, предаде АФП.

Видеото, публикувано вчера в платформата „Екс“ от телевизия LBCI, показва бойци на „Хизбула“, сред които и лидерът ѝ Наим Касем, като птици. Някои от тях носят жилетки с експлозиви и прашки, а срещу тях са изобразени израелци като прасета, които нанасят въздушни удари или управляват дронове във формата на прасе.

Видеото съдържа „обидни оскърбления [...], които принизяват политическия дебат до отблъскващо равнище“, заяви „Хизбула“ в комюнике.

Телевизията съобщи, че е свалила видеото, след като е била призована да се яви пред съдебните власти.

Първоначално LBCI е основана през 80-те години от „Ливански сили“ – християнска партия, противопоставяща се на „Хизбула“, но преди години се дистанцира от нея.

В социалните мрежи привърженици на „Хизбула“ реагираха, като споделиха обидни изображения на маронитския патриарх Бешара Раи, най-висшия християнски духовен водач в Ливан. Това предизвика множество реакции, включително на най-високо държавно равнище.

В комюнике ливанският президент Жозеф Аун „осъди [...] всяко посегателство срещу водачите на християнските и мюсюлманските религиозни общности, както и срещу духовните фигури на Ливан“.

Той също така „призова всички [...] да се въздържат от лични обиди [...], особено при сегашните обстоятелства, през които преминава страната и които изискват силна национална солидарност“.

Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

Председателят на парламента Набих Бери, който е съюзник на „Хизбула“, осъди „кампаниите от обиди и нападки срещу религиозни и национални символи, независимо откъде идват и какви средства се използват – в медиите или онлайн“.

Въпреки относителната свобода на изразяване, с която Ливан се ползва в сравнение с други арабски страни, медии, артисти и комици редовно стават обект на кампании за тормоз, когато техни изказвания бъдат възприети като обидни към политическа или религиозна фигура.

„Хизбула“ въвлече Ливан в регионалната война на 2 март, като предприе нападение срещу Израел, който нанася удари по съседната страна. При тях са загинали над 2600 души според властите.

Насилието продължава въпреки примирието, което влезе в сила на 17 април.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Хизбула Ливан Обидно видео Карикатура Angry Birds Свобода на изразяване Религиозни обиди Израел Регионален конфликт LBCI
Последвайте ни

По темата

Температурите падат до минус 4°, жълт код в 5 области

Температурите падат до минус 4°, жълт код в 5 области

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Какви са пенсиите в Германия? И как е другаде в Европа?

Какви са пенсиите в Германия? И как е другаде в Европа?

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Колко време отнема чифтосването при кучетата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 11 часа
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 9 часа
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 9 часа
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Вълчицата&quot;&nbsp;се завърна! Шакира разтърси Рио с мегашоу на плажа</p>

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Любопитно Преди 25 минути

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

<p>Съдебни документи разкриват детайли за режима на задържане на обвиняемия за стрелба срещу Тръмп</p>

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Свят Преди 1 час

Ограниченията включват изолация, забрана за телефонни разговори и постоянен надзор

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 1 час

Треньорката Моник Истууд разкрива как Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи изглеждат по-добре от всякога 19 години след оригинала, залагайки на многопосочни движения и балетна прецизност, вижте как

.

Откриха в стар дървен сандък изгубен от 129 години филм с първия „робот“ в киното

Любопитно Преди 1 час

Кратката комедия показва фокусник, който влиза в комична схватка със своето непокорно механично творение

Снимката е илюстративна

Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

Свят Преди 10 часа

Иранският заместник-министър на външните работи обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 11 часа

Легендарното имение „Олеандра“ се превърна в централна сцена в дългоочакваното продължение. Вижте как Клуни реагира на филмовото си присъствие и защо Емили Блънт е свързана емоционално с този имот на брега на езерото Комо

Володимир Зеленски и Фицо

Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

Свят Преди 11 часа

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Свят Преди 11 часа

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

България Преди 12 часа

По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

Любопитно Преди 12 часа

От съдебни зали в Италия до мащабни генетични изследвания – науката пренаписва вечния спор между наследствеността и средата, разкривайки, че човекът е много по-сложен механизъм от просто съвкупност от ДНК код

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Свят Преди 13 часа

Властите разследват причините за пожара

Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

Свят Преди 13 часа

Край Сомалия в последно време бяха извършени няколко пиратски нападения

Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

България Преди 14 часа

Българският пилот на Кампос защити лидерството си на старта срещу нидерландеца Ван Хупен, който обаче остана на под секунда зад него дълго време

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Свят Преди 14 часа

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

България Преди 15 часа

В неделя, 3 май, държавният глава ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян

<p>&bdquo;Потенциално опасен&ldquo; астероид ще премине в близост до Земята през 2029 г.</p>

„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

Свят Преди 15 часа

Астероидът Апофис, наречен на египетския бог на хаоса, ще премине на рекордно близко разстояние от Земята през април 2029 г. Учените от НАСА успокояват, че сблъсък не се очаква, но събитието ще предложи уникална възможност за изследване на древния обект

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 май, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 3 май, неделя

Edna.bg

Време е за най-големия мач в Англия - Манчестър Юнайтед vs. Ливърпул

Gong.bg

Отново е време за лютото дерби на Пловдив, а амбицията е една - бараж за Европа

Gong.bg

Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Nova.bg

Отново жълти кодове за опасност от слани

Nova.bg