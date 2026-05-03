"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

3 май 2026, 09:22
З дравейте, жители на Upper East Side. Липсва ли ви "Клюкарката"? Защото тя официално се завръща. Да, правилно прочетохте: 24 години след излизането на първата книга и повече от 13 години след излъчването на последния епизод на сериала на CW, отново се връщаме в света на "Клюкарката" с нов роман, съобщава Teen Vogue.

Носталгията е на рекордно високо ниво, като продължения и предистории се обявяват почти всеки ден, а "Клюкарката" е поредната поредица, която се включва в тази тенденция. Както съобщава Deadline на 4 февруари 2026 г., оригиналната авторка на "Клюкарката" Сесили фон Зигезар отново посяга към писалката и пише нова книга - предистория, посветена на любимата на феновете нюйоркска социална фигура Блеър Уолдорф, която ще носи подходящото заглавие "Блеър".

Alloy Entertainment, компания на Warner Bros. Discovery, е продала правата за "Блеър" за публикуване на Grand Central Publishing в САЩ и Orion Fiction във Великобритания в това, което е описано като "голяма сделка". Alloy Entertainment стои зад някои от най-популярните адаптации от книга към екран, включително не само "Клюкарката", но и "Дневниците на вампира", "Малки лъжкини" и други.

Сесили фон Зигезар публикува първия роман от поредицата "Клюкарката" през 2002 г., като реализира милиони продажби и признание. След него следват още множество книги, включително предисторията "Трябваше да си ти", както и две спин-оф поредици – "Новачката" и "Интригантката". През 2007 г. сагата е успешно адаптирана и за телевизия от CW, като зад проекта застават Джош Шварц и Стефани Савидж, известни от "Ориндж Каунти". Сериалът се излъчва шест сезона и завършва през 2012 г.

Ако искате да знаете всичко за "Блеър ", събрахме наличната информация до момента:

  • Кога излиза новата книга "Gossip Girl: Блеър"?

Макар все още да няма обявена конкретна дата, "Блеър" е планирана за ориентировъчно издание през лятото на 2027 г.

  • За какво ще се разказва?

"Блеър" ще бъде самостоятелен роман, фокусиран върху Блеър Уолдорф. Книгата ще проследи героинята, вече на около 40 години, която се завръща в Ню Йорк, за да се изкачи отново на върха на социалната йерархия. Конкретни сюжетни детайли засега се пазят в тайна.

  • Какви са разликите между книгата и телевизионната версия?

Ако сте били фен на сериала на Джош Шварц и Стефани Савидж, но не сте чели книгите на Сесили фон Зигезар, има няколко важни разлики, които трябва да имате предвид.

В книгите историята на Блеър Уолдорф завършва с това, че тя поставя кариерата си на първо място и се записва в юридическия факултет на Йейл. Освен университета, има и редица други различия между книжната и сериийната версия на героинята, особено що се отнася до личните ѝ отношения.

За разлика от телевизионния сериал, в книгата Блеър не се омъжва за Чък Бас. Всъщност тя изобщо не излиза с него. Вместо това основната ѝ любовна история е с Нейт Арчибалд. Тя има и връзка с братa на Серена - Ерик ван дер Удсън. И това е само началото на разликите.

  • Ще има ли адаптация на "Блеър" за киносалоните?

Понастоящем "Блеър " е планирана единствено като книга и няма публично обявени планове за телевизионна или филмова адаптация. Въпреки това такава възможност не е изключена. Както отбелязва Deadline, Alloy Entertainment притежава правата за екранизация, което би могло да доведе до бъдещ проект.

Макар засега да е само спекулация, подобни слухове вече се разпространяват, особено след като актрисата Лейтън Мийстър, която изигра Блеър в сериала, е на 39 години към момента на обявяването на книгата - възраст, която би позволила потенциално завръщане към ролята.

Последният проект от света на "Клюкарката" беше краткотрайният рестарт на HBO Max, който стартира през 2021 г. По това време Мийстър беше попитана дали би се върнала към франчайза и отговори:

"Чувствам се добре да седя отстрани и да оставя това на децата, на младото поколение, те се справят страхотно… никога не казвай никога."

Може би това ще бъде нейното "никога"? Ще трябва да изчакаме и да видим.

