Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Р уските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което шестима души са били ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.
"Конотопски район. Врагът нанесе ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в Кролевец. Известно е, че шестима души са ранени. Трима от ранените са приети в болница, двама от тях са в тежко състояние", се посочва в изявлението.
Григоров съобщи също така и за атака, при която е бил поразен автомобил в град Путивъл. Предварителните данни сочат, че е ранено едно дете.
ZELENSKYY: Russia launched another massive strike on civilian targets overnight on Saturday, May 2. The attacks took place in Kherson, Mykolaiv region, Dnipro, Odesa, Sumy, and Kharkiv regions. There are casualties and fatalities.— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 2, 2026
