Свят

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

3 май 2026, 10:29
Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област
Източник: БТА

Р уските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което шестима души са били ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. 

Руска балистична ракета удари Суми, загинали и ранени

"Конотопски район. Врагът нанесе ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в Кролевец. Известно е, че шестима души са ранени. Трима от ранените са приети в болница, двама от тях са в тежко състояние", се посочва в изявлението. 

Русия удари центъра на Суми с ракета, много ранени, сред тях и деца

Григоров съобщи също така и за атака, при която е бил поразен автомобил в град Путивъл. Предварителните данни сочат, че е ранено едно дете. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Руски ракетен удар Кролевец Сумска област Гражданска инфраструктура Ранени Война в Украйна Русия Путивъл Деца Атаки
Последвайте ни

По темата

БАБХ спря 18 тона фъстъци от Египет заради завишени нива на афлатоксини

БАБХ спря 18 тона фъстъци от Египет заради завишени нива на афлатоксини

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 13 часа
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 12 часа
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 11 часа
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп:&nbsp;САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия</p>

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Свят Преди 1 час

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

<p>&quot;Вълчицата&quot;&nbsp;се завърна! Шакира разтърси Рио с мегашоу на плажа</p>

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Любопитно Преди 2 часа

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

<p>&quot;Хизбула&quot;&nbsp;реагира остро на&nbsp;видео, осмиващо бойците ѝ</p>

"Хизбула" осъди сатирично видео, публикувано от ливанска телевизия

Свят Преди 3 часа

Карикатурата изобразява участници в конфликта като анимационни персонажи

<p>Украйна санкционира бивш високопоставен сътрудник на президента</p>

Зеленски наложи санкции на бившия си началник на канцеларията Андрий Богдан

Свят Преди 3 часа

Мерките включват замразяване на активи и забрана за търговски сделки

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

България Преди 3 часа

В програмата са срещи с Пашинян и Константинос Тасулас

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 3 часа

Треньорката Моник Истууд разкрива как Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи изглеждат по-добре от всякога 19 години след оригинала, залагайки на многопосочни движения и балетна прецизност, вижте как

.

Откриха в стар дървен сандък изгубен от 129 години филм с първия „робот“ в киното

Любопитно Преди 3 часа

Кратката комедия показва фокусник, който влиза в комична схватка със своето непокорно механично творение

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

Свят Преди 3 часа

Бивш семеен мъж и механик започва нов живот под идентичността „Stefonknee“

,

Какви са пенсиите в Германия? И как е другаде в Европа?

Свят Преди 3 часа

Мит е, че в Германия се взимат твърде щедри пенсии

Наближава паричен потоп: Тези зодии ще забравят паричните проблеми

Наближава паричен потоп: Тези зодии ще забравят паричните проблеми

Любопитно Преди 4 часа

Астролозите вещаят неочакван финансов обрат за избрани знаци от зодиака. Вижте кой ще привлича пари като магнит и кои зодии трябва да бъдат внимателни с разходите в следващите дни

Снимката е илюстративна

Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

Свят Преди 12 часа

Иранският заместник-министър на външните работи обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 13 часа

Легендарното имение „Олеандра“ се превърна в централна сцена в дългоочакваното продължение. Вижте как Клуни реагира на филмовото си присъствие и защо Емили Блънт е свързана емоционално с този имот на брега на езерото Комо

Володимир Зеленски и Фицо

Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

Свят Преди 13 часа

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Свят Преди 14 часа

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

България Преди 14 часа

По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

Любопитно Преди 15 часа

От съдебни зали в Италия до мащабни генетични изследвания – науката пренаписва вечния спор между наследствеността и средата, разкривайки, че човекът е много по-сложен механизъм от просто съвкупност от ДНК код

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Анджелина Джоли предизвика тревога с новата си визия

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 май, неделя

Edna.bg

Световно признание за големия успех на Левски (видео + снимки)

Gong.bg

Вижте магическото пирошоу на “Герена” след триумфа на Левски (видео)

Gong.bg

София - най-известният хуманоиден робот в света в студиото на „Събуди се”

Nova.bg

Божанов: Политическа грешка е разделянето на ПП-ДБ на две групи в НС

Nova.bg