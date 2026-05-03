Свят

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Американският президент предупреждава за възможна ескалация при провокации

3 май 2026, 07:59
П резидентът Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение, съобщи Асошиейтед Прес.

„Ще ви кажа по-късно“, заяви той, преди да се качи на президентския самолет „Еър Форс 1“, като добави, че очаква да му бъде дадена „точната формулировка“.

Малко след разговора си с репортери Тръмп написа в социалните мрежи за новото предложение: „Не може да си представя, че то би било приемливо, защото те още не са платили достатъчно висока цена за онова, което причиниха на човечеството и на света през последните 47 години“.

Попитан дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп отговори: „Не искам да казвам това. Имам предвид, че не мога да кажа такова нещо на репортер. Ако те се държат зле, ако направят нещо лошо, ще видим. Но е възможно това да се случи“, предаде думите му Ройтерс.

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Две полуофициални ирански информационни агенции – Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до иранския паравоенен Корпус на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран е изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Пакистан бе домакин на предишни преговори между Иран и Съединените щати.

Тази седмица Тръмп отхвърли предишно иранско предложение. Разговорите обаче продължиха, а триседмичното примирие, изглежда, се спазва.

Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол и природен газ.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Доналд Тръмп Иран Иранско предложение Преговори Скептицизъм Удари срещу Иран Пакистан Ормузки проток Петрол Американско предложение
