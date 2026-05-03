Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

С ъюзник на руския президент Владимир Путин настоява за реинтеграция на Русия в още един олимпийски спорт, което предизвиква възмущение сред украински официални представители на фона на продължаващата пълномащабна война, пише POLITICO .

Дмитрий Свищев, президент на Руската федерация по кърлинг и член на руския парламент, използва правни заплахи и публичен натиск в опитите на Москва за завръщане на международната спортна сцена.

Повечето международни спортни организации изолираха Русия след началото на пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., но тази твърда позиция постепенно отслабва през последните месеци, от джудото до плувните спортове.

Реинтеграцията на Москва набра скорост по-рано тази година, когато Параолимпийските игри позволиха на руски спортисти да участват с националния си флаг и химн, развитие, което според украински представители показва нарастваща тенденция към възстановяване на спортните връзки с Русия въпреки продължаващата агресия.

"Дълбоко съм обезпокоен, защото това, което виждаме, не са изолирани решения. Това изглежда като по-широка промяна към нормализиране на завръщането на Русия в международния спорт", заяви украинският министър на младежта и спорта Матвий Бидний.

"Ако държава, която продължава своята агресивна война, може постепенно да се върне в международния спорт без реална промяна в поведението си, тогава посланието е ясно: сериозните нарушения на международното право не водят непременно до трайни последици. Това е опасно не само за Украйна, но и за доверието в цялата международна система", допълни той.

Изказването на Бидний идва преди ключова среща в Женева в четвъртък, на която ще бъде обсъдено участието на Русия в международни състезания по кърлинг, две седмици след като World Aquatics позволи на руски спортисти отново да се състезават под националния си флаг.

Завръщане чрез влияние

В различни спортове, от фехтовка до шахмат, Кремъл от години използва спорта като инструмент за меката си сила, с цел да демонстрира влияние и легитимност на световната сцена.

От домакинството на големи събития като Зимните олимпийски игри през 2014 г. или Световното първенство по футбол през 2018 г., до интегрирането на спортисти във военни и силови структури, Москва последователно размива границата между спорт и пропаганда.

Свищев, който е под санкции от САЩ и Великобритания, засили усилията си по темата за кърлинга през ноември миналата година, заявявайки, че федерацията му подготвя жалба до най-висшия спортен съд, CAS, с цел да принуди връщането на Русия в международните състезания по кърлинг.

През декември той заяви, че федерацията е изпратила писма до световната федерация World Curling, ангажирала е адвокати и е поискала връщане на юношеските състезатели заедно с националния флаг и химн.

World Curling потвърди в края на януари връщането на юношеските спортисти от Русия и Беларус в състезания, но отложи решението за възрастните до заседанията през април. През февруари Свищев заяви, че въпросът за реинтеграцията на възрастните ще бъде обсъждан по искане на Русия.

Дейността на Руската федерация по кърлинг в страната обаче поставя под съмнение нейната претенция за неутралност. На своя уебсайт федерацията промотира събития, свързани с това, което Кремъл нарича "специална военна операция", термин за войната в Украйна, включително фестивали, турнири и тренировъчни лагери за ветерани и техните семейства в различни региони.

Представители на World Curling не са отговорили на запитване дали връщането на Русия не рискува да легитимира агресията на Кремъл. Руската федерация по кърлинг също не е предоставила коментар.

Завръща ли се Русия на Олимпийските игри?

"Несправедливи условия"

Тенденцията към връщане на руски спортисти в международния кърлинг предизвиква недоволство сред спортните представители на Украйна.

В Киев президентът на Украинската федерация по кърлинг Олексий Перевезенцев заяви, че "най-обезпокоителното е, че на практика нищо не се е променило. Имаме абсолютно несправедливи условия за украинските спортисти", като посочи и продължаващото разрушаване на спортната инфраструктура в страната.

"Имаме над 500 спортни обекта, които са частично или напълно разрушени", каза той, минути след като въздушна тревога забави началото на интервюто. "Последният случай беше миналата седмица в Суми. Това е голям олимпийски спортен център, който беше напълно разрушен от руски ракети и дронове."

Той също така обвини World Curling, че нарушава насоките на Международния олимпийски комитет относно участието на руски спортисти. "Освен това те нарушават принципите на добро управление, защото препоръката на МОК беше да се върнат само младежи, а не юноши, друга категория, която всъщност може да бъде мобилизирана в руската армия. Това е възрастова група от 18 до 21 години", подчерта той.

В Женева Перевезенцев се надява коалиция от съюзнически европейски държави да настоява за отлагане на връщането на възрастните руски спортисти, тъй като всяка реинтеграция рискува да бъде възприета като отстъпка пред Путин и Кремъл.

"В настоящия контекст нормализацията рискува да се превърне в легитимация. А веднъж щом тази граница бъде прекрачена, възстановяването на доверието в международния спорт ще бъде изключително трудно", допълни министър Бидний.