Сеута затяга границата: Поставят морски заграждения срещу мигрантския поток

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И спанският анклав Сеута започна изграждането на нови морски заграждения, които да ограничат опитите на мигранти да достигат до брега от Мароко. Мярката е предприета след масовия наплив към границата, а към момента преминаването на хора от мароканска територия към анклава е напълно преустановено.

Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

Системата от плаващи прегради, която се монтира във водата около вълнолома в Сеута, ще разшири фактическата гранична зона навътре в морето. Според испанските власти това ще затрудни значително опитите за преплуване от Мароко към испанска територия.

Новите съоръжения ще имат и правен ефект – преминаването им ще бъде разглеждано като преодоляване на гранична бариера, което ще позволи на властите да прилагат процедура за бързо връщане на мигранти, предаде БНР.

Мярката идва въпреки решение на Върховния съд на Испания, свързано с ограниченията върху ускореното връщане на мигранти, преминали границата.

Италия затвори всичките си граници с Испания

Спокойна нощ след напрежението

На фона на предприетите действия нощта в Сеута е преминала спокойно, съобщиха от испанското Министерство на вътрешните работи.

Влизането в анклава от Мароко остава преустановено, докато движението в обратна посока – към африканската държава – продължава без сериозни затруднения.

По данни на испанските власти над 48 000 души са се върнали в Мароко през последните 24 часа.

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Италия въвежда проверки за пристигащи от Испания

Междувременно Италия обяви, че от днес започва извършването на случайни проверки по пристанища и летища на пътници, пристигащи от Испания.

Решението е част от засилените мерки за контрол след последните събития по външните граници на Европейския съюз.

ЕК: Нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

Сеута и другият испански анклав в Северна Африка – Мелиля, са единствените сухопътни граници на Европейския съюз с африканския континент. Заради това те от години са сред основните маршрути за мигранти, които се опитват да достигнат Европа.

Испания поддържа оградени гранични съоръжения около двата анклава, но периодично се стига до масови опити за преминаване на границата чрез катерене на оградите, преплуване или групови нахлувания. Миграционният натиск към Сеута често води до дипломатическо напрежение между Мадрид и Рабат, като испанските власти обвиняват мароканската страна, че не винаги успява да предотврати опитите за нелегално преминаване.