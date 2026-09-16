В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 10 кандидатпрезидентски двойки

Д о 17:00 ч. на 16 септември 2026 г. в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 10 кандидатпрезидентски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.:
ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот
1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент
2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент
3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент
4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент
5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент
6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент
7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент
8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент
9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент
10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент.
Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори
Според хронограмата, приета от ЦИК, до 22 септември е срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.