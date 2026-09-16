Свят

Руският дрон в Полша има бойна глава

Дронът най-вероятно е бил изгубен от Русия по време на изпитателни маневри над Балтийско море

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 15:54
Руският дрон в Полша има бойна глава
Източник: iStock photos/Getty images

Л етателният апарат, открит този понеделник на плаж на Балтийско море в Полша, е руски боен дрон от тип "Гербера-2", съобщи днес полската прокуратура, цитирана от "Франс прес".

Дронът беше обезопасен и бе установено, че е оборудван с боеприпас, обяви пред журналисти военният прокурор Бартош Оконевски.

"Той е бил оборудван с бойна глава и детонатор", уточни Оконевски, без да предоставя повече подробности. Летателният апарат трябва да бъде допълнително изследван от полската армия, за да се определи откъде е бил изстрелян и каква е била целта му.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш обяви в понеделник, че въоръжените сили на страната са открили дрона близо до село Русиново в Северозападна Полша и са го извадили от морето.

Военен дрон, за който се предполага, че е руски, изплува от Балтийско море

Министърът допълни, че дронът най-вероятно е бил изгубен от Русия по време на изпитателни маневри над Балтийско море.

Отделът по военни въпроси към окръжната прокуратура в Шчечин започна досъдебно производство във връзка с инцидента въз основа на обвинението за "предизвикване на инцидент, заплашващ живота или здравето на много хора, както и на имущество с голяма стойност".

Полша, държава членка на НАТО и ЕС, която има обща граница с Украйна и с руския анклав Калининград, неколкократно се изправя пред нахлуване на дронове на своя територия от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., припомня АФП.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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