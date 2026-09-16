България

За Деня на Независимостта спират камионите по магистралите

От АПИ напомнят на шофьорите, че могат да проверяват актуалната пътна обстановка чрез интерактивната карта на сайта на НТУ

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 15:21
За Деня на Независимостта спират камионите по магистралите
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

В дните около Деня на Независимостта, 22 септември, ще бъде въведено временно ограничение на движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни артерии в страната. Според съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), мярката засяга автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и участък от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването по време на почивните дни, да се повиши безопасността и да се намалят предпоставките за инциденти при очаквания засилен трафик.

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Конкретните ограничения са разпределени в двата края на почивните дни. В петък, 18 септември, от 15:00 до 20:00 ч. ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона, излизащи от София. В последния почивен ден, вторник, 22 септември, ограничението ще важи от 12:00 до 20:00 ч. за тежкотоварните автомобили, пътуващи в посока към столицата.

От АПИ уточняват, че има изключения от забраната. По АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ ограничението не важи за превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за камиони с опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим. За АМ „Тракия“ изключението за обществен превоз на пътници също е в сила, а в посока София забраната не се отнася за превози на опасни товари в участъка между пътен възел „Ихтиман“ и пътен възел „Вакарел“.

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За улесняване на трафика по път I-1 в района на Симитли, където се очаква голям поток към Банско и други курорти, ще бъде въведена реверсивна организация на движението. На 18 и 19 септември преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а към София – в една. На 22 септември организацията ще бъде обърната – две ленти в посока София и една към Кулата.

От пътната агенция напомнят на шофьорите, че могат да проверяват актуалната пътна обстановка чрез интерактивната карта на сайта на Националното тол управление, която показва интензивността на трафика в реално време. Апелът към всички пътуващи е да шофират внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не използват аварийните ленти, за да не възпрепятстват преминаването на специализирани автомобили при инцидент.

Редактор: Николай Киров
Източник: АПИ    
Ограничение на движението АПИ Тежкотоварни камиони
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