За Деня на Независимостта спират камионите по магистралите

В дните около Деня на Независимостта, 22 септември, ще бъде въведено временно ограничение на движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни артерии в страната. Според съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), мярката засяга автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и участък от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването по време на почивните дни, да се повиши безопасността и да се намалят предпоставките за инциденти при очаквания засилен трафик.

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Конкретните ограничения са разпределени в двата края на почивните дни. В петък, 18 септември, от 15:00 до 20:00 ч. ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона, излизащи от София. В последния почивен ден, вторник, 22 септември, ограничението ще важи от 12:00 до 20:00 ч. за тежкотоварните автомобили, пътуващи в посока към столицата.

От АПИ уточняват, че има изключения от забраната. По АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ ограничението не важи за превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за камиони с опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим. За АМ „Тракия“ изключението за обществен превоз на пътници също е в сила, а в посока София забраната не се отнася за превози на опасни товари в участъка между пътен възел „Ихтиман“ и пътен възел „Вакарел“.

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За улесняване на трафика по път I-1 в района на Симитли, където се очаква голям поток към Банско и други курорти, ще бъде въведена реверсивна организация на движението. На 18 и 19 септември преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а към София – в една. На 22 септември организацията ще бъде обърната – две ленти в посока София и една към Кулата.

От пътната агенция напомнят на шофьорите, че могат да проверяват актуалната пътна обстановка чрез интерактивната карта на сайта на Националното тол управление, която показва интензивността на трафика в реално време. Апелът към всички пътуващи е да шофират внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не използват аварийните ленти, за да не възпрепятстват преминаването на специализирани автомобили при инцидент.