Свят

Изборите в Русия ще са тест за подкрепата за войната според Путин

Изборите започват в петък и ще продължат три дни

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 20:35
Изборите в Русия ще са тест за подкрепата за войната според Путин
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин днес определи гласуването на предстоящите парламентарни избори като барометър за подкрепата за войната в Украйна и призова хората да отидат до урните, предаде „Ройтерс“.

Изборите започват в петък и ще продължат три дни, като руските граждани ще изберат членовете на 450-местната долна камара на парламента - Държавната дума. 

Това са първите избори за състава на законодателния орган, откакто през февруари 2022 г. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Вотът се произвежда в момент, в който резултатите от социологическите проучвания показват, че руснаците изпитват по-голяма тревога от начините, по които конфликтът ги засяга. Икономиката на Русия е подложена на натиск, а повечето от кандидатите с антивоенни възгледи не бяха допуснати до участие в изборите.

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Руската политическа система е строго контролирана и преобладават очакванията, че управляващата партия „Единна Русия“, която се ползва с подкрепата на Путин, ще запази доминиращата си позиция.

Руският президент заяви в телевизионно обръщение към нацията в навечерието на вота, че отиването до урните ще помогне за победата на Русия в Украйна и ще демонстрира националната решителност пред външния натиск.

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„Вашият избор за пореден път ще покаже, че милиони хора застават зад нашите войници, че сме единен народ, обединен от общи ценности, историческа памет, любов към родината и че никой няма да успее да ни раздели, изплаши или да подкопае нашата държавност и социално-политическата ни система“, каза Путин.

Той добави, че вотът ще бъде колективна реакция към тези, които се опитват да отслабят Русия, да възпрепятстват развитието ѝ, както и да я лишат от суверенитет и от правото ѝ сама да определя бъдещето си.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Владимир Путин Война в Украйна
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