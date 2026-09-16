Sofia Art Fair 2026 събира 27 изложители и 88 артисти от цял свят

О т 8 до 11 октомври 2026 г. Иновационният форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк отново ще се превърне в международна сцена на съвременното изкуство. Третото издание на Sofia Art Fair ще събере галерии, артистични колективи, художници, колекционери, куратори, представители на културни институции и публика в четири дни, посветени на изкуството, срещите и обмена на идеи.

В Sofia Art Fair 2026 ще участват 27 галерии и изложители от осем държави — България, Австрия, Италия, Нидерландия, Румъния, Турция, Унгария и Грузия. Селекцията обединява утвърдени и нови галерии, независими пространства, артистични колективи и организации, които ще представят произведения на 88 автори от 17 държави.

Галерии и изложители

От България в Sofia Art Fair 2026 ще участват ArositaGallery, Artmark, Ателие28, BAGRA GALLERY, Cable Depot, Collect Gallery, Депо Съвремие, DG Art Gallery, Doza Gallery, артистичният колектив Error, Grafikart Gallery, L.I.N.K. Gallery, Little Bird Place, MISSIA, Monev Contemporary, MP-STUDIO, галерия „Перла“ и галерия „Ракурси“.

Международното участие включва artdepot gallery от Инсбрук, Австрия; Fleur & Wouter от Амстердам, Нидерландия; Gallery Siyah Beyaz от Анкара, Турция; MASSONE ARTE и Pink Summer от Генуа, Италия; Sandwich Gallery и Sector 1 Gallery от Букурещ, Румъния; TOBE Gallery от Будапеща, Унгария; и Window Project от Тбилиси, Грузия.

Посетителите ще могат да видят живопис, скулптура, фотография, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Сред представените артисти са 88 български и международни автори от различни поколения, включително Кристо и Жан-Клод, Carsten Nicolai, Koo Jeong A, Tomás Saraceno, Peter Fend, Moataz Nasr, Калин Серапионов, Станимир Генов, Искра Благоева, Боряна Петкова, Симеон Стоилов, Александър Юзев, Росица Гецова, Сашо Стоицов, Свилен Блажев, Антон Стоянов, Мика Сав, Калия Калъчева, Ив Тошайн, Нора Ампова, Ардан Йозменоглу, Али Котан, Есат Теканд, Гьокхан Тюфекчи и много други.

„Съвременното изкуство е част от икономиката — зад всяко произведение стои труд, а около него се изгражда цяла среда от галерии, куратори, колекционери, експерти и културни организации. За да развием потенциала на българските артисти, не е достатъчно само да говорим за таланта им. Необходими са работещ пазар, международна видимост и устойчива инфраструктура. Sofia Art Fair създава именно такава среща — между изкуството и публиката, но и между творците и хората, които могат да подкрепят дългосрочно тяхното развитие“, казва Суни Данаджъ, създател и основен организатор на Sofia Art Fair.

Три дни изкуство - изложби, разговори и преживявания

Творчески директор на Sofia Art Fair 2026 е Стефан Стоянов - галерист, куратор и консултант с дългогодишна международна кариера. Работил е с артисти и колекционери в Манхатън, Дубай, Бахрейн, Москва и Париж, а откриването на нови таланти и изграждането на връзки между различни култури и пазари за него е не просто професия, а призвание. „Инвестицията в съвременно изкуство - за мен това е любов,“ казва Стефан Стоянов.

Паралелно с изложението от 9 до 11 октомври ще се проведе конферентната програма SAF Talks. Тя ще срещне публиката с международни експерти, художници, куратори, колекционери, културни мениджъри и журналисти чрез лекции, презентации и дискусии.

Сред акцентите са разговори за подкрепата за съвременното изкуство на Балканите, менторството и дългосрочното професионално развитие на артистите, художественото книгоиздаване, ролята на арт панаирите, колекционирането на съвременно изкуство, работата с публики и новите форми на арт медиация, създаването и преживяването на изложби и присъствието на изкуството в публичното пространство.

Sofia Art Fair 2026 ще предложи и съпътстваща програма със специални проекти, кураторски турове, арт медиация и творчески занимания, както и обособени AR/VR изживявания, детска зона и място за срещи.

Посещението на Sofia Art Fair е напълно безплатно за деца и младежи до 18-годишна възраст, както и за хора в неравностойно положение.

Билетите могат да са еднодневни, уикенд и тридневни, осигуряват достъп до пълната програма за съответния ден и могат да се закупуват както на място, така и от уебсайта на Sofia Art Fair.

Кога, къде, как

Sofia Art Fair 2026

8–11 октомври 2026 г.

Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

бул. „Цариградско шосе“ №111, София

Официално откриване и предварителен преглед: 8 октомври

Публичен достъп и SAF Talks: 9–11 октомври

www.sofiaartfair.art

Организатор на събитието е Фондация „София диша“, а съорганизатор е Art & Culture Today.

Sofia Art Fair 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Националния културен календар за 2026.

SAF се осъществява и с финансовата помощ на Столична община и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

Основен партньор на Фондация "София диша" е Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Институционални партньори са още Посолството на Кралство Нидерландия, Посолството на Република Франция и Френският институт в България, и Австрийският културен форум София.

Медийни партньори на Sofia Art Fair 2026 са NOVA, Vesti.bg, DarikNews.bg, Edna.bg, Българското национално радио, Капитал, Videocast, Булевард България, сп. Стълбата, Момичетата от града, Критикар.