ЕК: Испания ни уведоми, че нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

П очти всички мигранти, които в четвъртък нахлуха в испанския анклав Сеута, вече са върнати обратно в Мароко. Това съобщи европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер след телефонен разговор с испанския външен министър Хосе Мануел Албарес, предаде ДПА.

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„Той ме уведоми по телефона, че в резултат на решителните действия на практика всички влезли в Сеута са се върнали обратно. Нито един човек не е влязъл в континенталната част на Европа“, написа Брунер в социалната мрежа X.

Европейският комисар добави, че ще остане в постоянен контакт с испанските власти, докато ситуацията продължава да се следи внимателно.

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ЕС обсъжда координирани мерки

Днес е насрочена среща на експертно равнище между държавите членки на Европейския съюз, на която ще бъде направен първоначален анализ на случилото се. Това съобщи Ирландското председателство на Съвета на ЕС.

В понеделник темата ще бъде обсъдена и от постоянните представители на страните членки. Очаква се те да оценят развитието на ситуацията и да набележат мерки за по-добра координация при реакция на подобни миграционни кризи.

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Какво се случи в Сеута

Напрежението около испанския анклав ескалира в четвъртък, когато голяма група мигранти направи опит да премине границата между Мароко и Сеута. Испанските сили за сигурност предприеха незабавни действия за овладяване на ситуацията, а властите в Мадрид засилиха сътрудничеството с мароканските служби за връщането на мигрантите.

Сеута, заедно с Мелиля, е една от двете испански автономни територии на северното крайбрежие на Африка и представлява единствената сухопътна граница между Европейския съюз и Африка. Поради стратегическото си местоположение анклавът от години е сред основните маршрути за нелегална миграция към Европа.

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Миграционният натиск върху Сеута и Мелиля периодично се засилва, като най-сериозната криза през последните години беше през май 2021 г., когато над 10 000 мигранти навлязоха в Сеута само за два дни. След този случай Испания и Мароко засилиха сътрудничеството по охраната на границата и контрола върху миграционните потоци.

Последният инцидент отново поставя на дневен ред темата за защитата на външните граници на Европейския съюз и координацията между държавите членки при справянето с миграционния натиск.