Беларус пуска затворници за облекчаване на санкциите от САЩ

Б еларус се съгласи да освободи още политически затворници след срещата между президента Александър Лукашенко и американския пратеник Джон Коул, съобщи представителят на САЩ, цитиран от „Ройтерс“.



Беларуската държавна новинарска агенция БелТА цитира Коул, според когото двете страни са постигнали временно споразумение.

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Този процес е следствие от продължителни преговори, в рамките на които Вашингтон настоява беларуският президент Александър Лукашенко да освободи стотици хора, сред които правозащитници, политически активисти, журналисти и адвокати, в замяна на облекчаване на санкциите и намаляване на международната му изолация.

Броят на освободените затворници е значително по-малък от 250-те души, които Коул убеди Лукашенко да освободи при последното си посещение в Минск през март.

Американският пратеник заяви, че двете страни ще работят за разрешаването на оставащите нерешени въпроси, за да проправят пътя към освобождаването на още затворници и отменянето и на други санкции.

След сделка със САЩ: Беларус освободи лидери на протестите и нобелов лауреат

От правозащитната организация „Вясна“, която е забранена в Беларус, съобщиха, че близки на някои от затворниците са били уведомени, че може да ги посрещнат тази сутрин.

По-късно Коул написа в X: „Ще продължим да подобряваме отношенията между САЩ и Беларус и работим за освобождаването на още хора в съвсем близко бъдеще. Не сме приключили!“

Според „Вясна“ в Беларус все още има над 900 политически затворници, въпреки че от средата на миналата година Коул договори освобождаването на стотици хора. Сред най-често повдиганите срещу тях обвинения са в извършване на „екстремистка дейност“, заговор за завземане на властта, подбуждане към омраза и обида на президента.



По време на разговорите си с Коул вчера Лукашенко отрече въпросните хора да са политически затворници. Той също така отхвърли твърденията на правозащитни организации и беларуската опозиция в изгнание, че властите системно задържат нови хора на мястото на освободените.

„Трябва да използваме всяка възможност да спасяваме живота на хора. Не бива обаче да бъркаме освобождаването на затворници с политическа промяна. Репресиите продължават, а Лукашенко продължава да подкрепя войната на Русия (в Украйна)“, заяви вчера пред „Ройтерс“ намиращата се в изгнание опозиционния лидер в изгнание Светлана Тихановска.

Тя подчерта, че „целта трябва да бъде затворите да бъдат опразнени, а не диктатурата да бъде реабилитирана“.