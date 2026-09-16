Свят

Беларус пуска затворници за облекчаване на санкциите от САЩ

Този процес е следствие от продължителни преговори

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 16:19
Беларус пуска затворници за облекчаване на санкциите от САЩ
Източник: Getty Images

Б еларус се съгласи да освободи още политически затворници след срещата между президента Александър Лукашенко и американския пратеник Джон Коул, съобщи представителят на САЩ, цитиран от „Ройтерс“.
 
Беларуската държавна новинарска агенция БелТА цитира Коул, според когото двете страни са постигнали временно споразумение.  

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Този процес е следствие от продължителни преговори, в рамките на които Вашингтон настоява беларуският президент Александър Лукашенко да освободи стотици хора, сред които правозащитници, политически активисти, журналисти и адвокати, в замяна на облекчаване на санкциите и намаляване на международната му изолация.

Броят на освободените затворници е значително по-малък от 250-те души, които Коул убеди Лукашенко да освободи при последното си посещение в Минск през март.

Американският пратеник заяви, че двете страни ще работят за разрешаването на оставащите нерешени въпроси, за да проправят пътя към освобождаването на още затворници и отменянето и на други санкции.

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От правозащитната организация „Вясна“, която е забранена в Беларус, съобщиха, че близки на някои от затворниците са били уведомени, че може да ги посрещнат тази сутрин.

По-късно Коул написа в X: „Ще продължим да подобряваме отношенията между САЩ и Беларус и работим за освобождаването на още хора в съвсем близко бъдеще. Не сме приключили!“ 

Според „Вясна“ в Беларус все още има над 900 политически затворници, въпреки че от средата на миналата година Коул договори освобождаването на стотици хора. Сред най-често повдиганите срещу тях обвинения са в извършване на „екстремистка дейност“, заговор за завземане на властта, подбуждане към омраза и обида на президента.
 
По време на разговорите си с Коул вчера Лукашенко отрече въпросните хора да са политически затворници. Той също така отхвърли твърденията на правозащитни организации и беларуската опозиция в изгнание, че властите системно задържат нови хора на мястото на освободените.

 „Трябва да използваме всяка възможност да спасяваме живота на хора. Не бива обаче да бъркаме освобождаването на затворници с политическа промяна. Репресиите продължават, а Лукашенко продължава да подкрепя войната на Русия (в Украйна)“, заяви вчера пред „Ройтерс“ намиращата се в изгнание опозиционния лидер в изгнание Светлана Тихановска.

Тя подчерта, че „целта трябва да бъде затворите да бъдат опразнени, а не диктатурата да бъде реабилитирана“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Боряна Михайлова    
Беларус САЩ санкции
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