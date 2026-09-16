Фед вдигна лихвите за първи път от 3 г., доларът поскъпва

Ф едералният резерв на САЩ повиши основната си лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Решението е прието единодушно с 12 гласа „за“ и нито един „против“.

Това е първата промяна на лихвените равнища от 10 декември 2025 г., когато Фед ги понижи с 25 базисни пункта до 3,50-3,75%. Така сега диапазонът се връща на нивото отпреди декемврийското понижение.

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Днешното увеличение е първото повишение на лихвите от юли 2023 г., когато те бяха вдигнати до 5,25-5,50%. След декемврийското понижение Фед запази лихвите без промяна на пет поредни заседания - през януари, март, април, юни и юли 2026 г.

Според Фед икономическата активност в САЩ продължава да нараства със стабилен темп, а вътрешното потребление остава устойчиво. В същото време инфлацията продължава да е висока. От централната банка посочват, че днешното решение трябва да подпомогне връщането ѝ към целевото равнище от 2%.

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Фед съобщи още, че ще продължи политиката си за поддържане на достатъчно равнище на резервите в банковата система.

След решението доларът поскъпва срещу еврото с 0,32%, до 1,1499 EUR/USD.