Краят на една холивудска приказка: Аманда Сайфрид и Томас Садоски се разделят с елегантност

В Холивуд, където връзките често са краткотрайни като моден тренд, историята на Аманда Сайфрид и Томас Садоски изглеждаше като една от онези стабилни, вдъхновяващи приказки. Но след девет години заедно и две деца, двойката обяви, че поема по различни пътища, доказвайки, че понякога най-голямата любов е да пуснеш другия да си отиде.

Новината беше съобщена първо от TMZ, а впоследствие потвърдена от самата двойка, предаде БГНЕС. Вместо горчивина и драма, Аманда и Томас избраха пътя на осъзнатата раздяла, споделяйки съвместно изявление пред списание People.

„Бяхме разделени от известно време и се оказа, че това е правилният ход за нас и нашето семейство. Ще бъдем един за друг завинаги - и това е ДОБРЕ“, гласи позицията им. Тези думи звучат не като край, а като елегантна трансформация – осъзнато решение в името на нещо по-голямо от романтиката.

Решението им изглежда още по-неочаквано на фона на скорошно интервю на Сайфрид за Vogue. По-рано тази година звездата от „Мама Мия“ похвали съпруга си, с когото сключи брак през 2017 г., че „жертва много за мен“ и подкрепя кариерата ѝ безрезервно. Това само напомня, че публичният образ и личната реалност често живеят в различни светове.

Тяхната история е пример за „Intentional living, elegant thinking“ – дори когато става въпрос за раздяла. Понякога най-стилният ход е да признаеш, че пътищата ви се разделят, но уважението и обичта остават.