Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

И спания ще изпрати военни в северноафриканския си анклав Сеута, за да подсилят мерките за сигурност, след като стотици мигранти преминаха границата от Мароко, като част от тях преплуваха морето около граничната ограда, предаде АФП.

Миграцията от Мароко към двата испански анклава в Северна Африка – Сеута и Мелиля, от години е чувствителен политически въпрос в отношенията между двете държави, тъй като периодично хиляди хора се опитват да преминат границата. Повечето не са мароканци, а мигранти от други държави от Северна Африка.

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„Въоръжените сили ще окажат подкрепа на Гражданската гвардия при изпълнението на нейните правомощия и на всички други задачи, необходими за гарантиране на сигурността в град Сеута“, се казва в изявление на испанското министерство на вътрешните работи.

Властите не уточняват колко военнослужещи ще бъдат изпратени в анклава с площ от 18,5 кв. км, но съобщават, че числеността на Гражданската гвардия там ще бъде почти удвоена спрямо сегашните 80 служители.

Испания ще изпрати също водолазни екипи и допълнителни кораби за брегова охрана.

Само днес стотици мигранти са влезли в Сеута от Мароко, присъединявайки се към около 1500 души, пристигнали през последните дни. Според местните власти ситуацията е довела до „хуманитарна извънредна ситуация“, при която един човек е загинал.

Председателят на автономния град Хуан Вивас заяви, че приемните центрове вече са препълнени, тъй като всеки ден в Сеута пристигат над 200 мигранти.

„Няма повече място за никого“, каза той.

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Девет мигранти са загинали, опитвайки се да стигнат плувайки до Сеута.

Същевременно италианското правителство обмисля прекратяване на Шенгенското споразумение с Испания в контекста на мигрантската криза в Сеута, съобщиха източници от канцеларията на премиера Джорджа Мелони, цитирани от "Ройтерс".