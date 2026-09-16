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Том Круз изненада с коментар за приятеля си Брад Пит

Холивудската звезда Том Круз реагира по изненадващ начин, когато беше наречен „последната филмова звезда“, споменавайки своя приятел Бред Пит. „Има изключително талантливи актьори. Например Бред Пит е страхотен актьор, звезда с невероятна харизма“

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 септември 2026, 15:37
Том Круз изненада с коментар за приятеля си Брад Пит
Брад Пит и Том Круз   
Източник: GettyImages

Х оливудската звезда Том Круз реагира по изненадващ начин, когато беше наречен „последната филмова звезда“, и спомена своя дългогодишен приятел Бред Пит.

64-годишният актьор говори откровено за кариерата си в рядко интервю за списание GQ, публикувано във вторник. Круз даде обширно интервю пред журналиста от изданието Зак Барон, който го определи като „последната филмова звезда“.

Звездата от „Топ Гън“ обаче оспори това определение, насочвайки вниманието към други съвременни актьори, включително 62-годишния Пит.

Круз заяви: „Има изключително талантливи актьори. Разбирате ли какво имам предвид? Например Бред Пит е страхотен актьор, голяма звезда, с невероятна харизма - и има още много, много, много такива. Когато бях още хлапе, бях на снимачната площадка с майстори на занаята и това не се отнася само за 1981 г... това е нещо поколенческо. Затова, докато правиш филми, се учиш от другите хора, а след това го правиш по свой собствен начин, но научаваш, че правенето на филми е майсторство“.

Единственият филм, в който двете холивудски звезди са работили заедно на големия екран, е „Интервю с вампир“ от 1994 г. Круз изигра Лестат дьо Лионкур - френски вампир, който въвлича Луи в бедите си, докато Пит влезе в ролята на Луи дьо Поант дю Лак - пияница от XVIII в., превърнат във вампир от Лестат, пише Daily Mail.

Актьорът от „Мисията невъзможна“ подкрепя своя приятел през годините, като дори се присъедини към него на червения килим за премиерата на филма му за Формула 1 в Лондон през юни 2025 г.

Друга прилика между двете звезди е фактът, че децата им се отказват от техните известни фамилии.

През юли дъщерята на Круз и Кейти Холмс - Сури, официално се отказа от фамилията на отчуждения си баща. 20-годишната студентка промени името си от Сури Круз на Сури Ноел, вземайки презимето на майка си за своя фамилия.

Според избирателните записи Сури се е регистрирала за гласуване в Пенсилвания, където учи в университета „Карнеги Мелон“ в Питсбърг, през октомври 2024 г., използвайки името Сури Ноел. Жителите на Пенсилвания са длъжни да се регистрират за гласуване с официалното си законно име.

Сури се регистрира в окръг Алегени, но не е подавала молба за смяна на името си там, което подсказва, че може да го е направила в Ню Йорк, преди да замине за колежа. Твърди се, че Круз е напълно отчужден от дъщеря си от години, след развода си през 2012 г. с 47-годишната Холмс и нейното решение да прекъсне връзките си със сциентологията.

Така Сури следва стъпките на децата на Бред Пит и Анджелина Джоли, пет от които също са подали молби да премахнат фамилията на известния си баща на фона на продължаващо отчуждение.

Въпреки че точната дата на официалната смяна на името ѝ остава неизвестна, Сури използва публично името Ноел от няколко години. Тя използва това име по време на завършването на гимназията си през юни 2024 г., както и в списъка с актьорския състав за училищната си пиеса.

Холмс се омъжи за Круз през 2006 г., преди да подаде молба за развод през 2012 г. Оттогава тя има правата над Сури, за която се съобщава, че няма никакви отношения с баща си от 2013 г.

В същото време синът на Пит - Мадокс, е поредното от децата му, което се отказва от фамилията на актьора. 25-годишният Мадокс законно премахна „Пит“ от името си, следвайки стъпките на по-малката си сестра Шайло (20 г.).

Междувременно Захара (21 г.) и близнаците Вивиен и Нокс (18 г.) неофициално са спрели да използват фамилията на баща си, с планове да официализират промяната.

Съдия от Лос Анджелис одобри смяната на името, правейки официално името на сина им Мадокс Чиван Джоли. „Няма възражения, молбата за промяна на името се одобрява“, се посочва в съдебното решение. „Името на молителя се променя от Мадокс Чиван Джоли-Пит на Мадокс Чиван Джоли.“

Мадокс участва в съдебното заседание дистанционно.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail    
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