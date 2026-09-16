Хиляди пенсионери в Гърция чакат средно по 3000 евро със задна дата

Н ад 35 000 пенсионери в Гърция очакват преизчисляване на пенсиите си, което при част от тях ще доведе до доплащане за минал период и по-висока месечна сума занапред.

При случаите, в които новото изчисление показва увеличение, натрупаните плащания са средно около 3000 евро, съобщава гръцкото издание Kathimerini.

Става дума за продължаващи проверки на гръцкия Единен фонд за социално осигуряване e-EFKA на пенсии, при които трябва да бъдат приложени промените в правилата за изчисляване или да бъдат коригирани данни от старите осигурителни фондове.

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Най-много са случаите при самоосигуряващите се и частния сектор

Около 12 000 случая са свързани с бившия фонд за търговци и самоосигуряващи се OAEE-TEBE.

Следват над 11 000 пенсии от бившия IKA, който обхваща основно работещите в частния сектор.

При държавните служители предстои проверка на близо 9000 пенсии.

Около 1500 случая са свързани с фонда на здравните работници, а приблизително 700 - с фонда на служителите в гръцката телекомуникационна компания OTE.

Кои пенсионери могат да получат повече

Голяма част от преизчисленията са свързани с хора с над 30 години осигурителен стаж. Причината са по-високите коефициенти за изчисляване на пенсиите, въведени със закон 4670/2020. Те се прилагат със задна дата от 1 октомври 2019 г. и дават по-висока тежест на по-дългия осигурителен стаж.

Официалната информация на e-EFKA потвърждава, че преизчисляването по този закон обхваща пенсионери както от частния, така и от публичния сектор.

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Когато при проверката се установи, че човекът е трябвало да получава по-висока пенсия, се изчислява и натрупаната разлика за миналия период.

Защо част от пенсиите още не са коригирани

Не всички случаи могат да бъдат обработени автоматично. При някои пенсионери трябва да бъдат проверени стари осигурителни данни, периоди на осигуряване в различни фондове или вече издадени пенсионни решения.

По-сложни са и случаите с последователно осигуряване в няколко системи или с непълна информация в старите архиви.

Затова e-EFKA продължава поетапно да обработва пенсии, за които автоматичното преизчисляване не е било достатъчно.

3000 евро не са гарантирани за всеки

Сумата зависи от конкретната пенсия, осигурителния стаж и размера на разликата, установена при проверката.

Затова посочените около 3000 евро средно не означават, че всеки от над 35 000 пенсионери ще получи точно толкова.

При някои доплащането може да бъде по-малко, а при други да надхвърли тази сума.

Когато преизчислението променя самия размер на пенсията, човекът получава не само натрупаната разлика за минал период, но и по-високо месечно плащане занапред.

Проверка може да се направи онлайн

e-EFKA поддържа електронна услуга, чрез която пенсионерите могат да получат информация за преизчисляването по закон 4670/2020.

В нея може да се види дали процедурата е приключила и дали е определена сума за минал период.

Обработването на оставащите сложни случаи продължава, като именно те стоят зад новата група от над 35 000 пенсии, които трябва да бъдат проверени и преизчислени.