Технологии

България започва автомобилно производство на електрическия Ora 5

Тази вечер „Българска Автомобилна Индустрия“ (БАИ), представителят на Great Wal Motor в България, обяви, че през януари започва производство на електрическата Ora 5 в с. Баховица

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

16 септември 2026, 21:25
България започва автомобилно производство на електрическия Ora 5
Ora 5 София   
Източник: CarMarket.bg

Т ази вечер, 16 септември, официалният представител на Great Wall Motor в България, „Българска Автомобилна Индустрия“ (БАИ), отпразнува своя 15-и рожден ден. Голямата новина по време на събитието бе, че от януари 2027 г. в България отново ще се асемблират автомобили! Това ще се случва отново в с. Баховица, където преди това компанията сглобяваше три модела на Great Wall в средата на миналото десетилетие.

По време на събитието бе представена новата ORA 5 в три варианта: бензиново (160 к.с.) задвижване, хибридно (223 к.с.) и изцяло електрическо (204 к.с.). Именно Ora 5 EV ще е първият автомобил, който ще започне да излиза от завода на GWM в Баховица. Плановете на БАИ са за годишен капацитет от 10 000 автомобила през 2027 г. За това трябва да спомогне и следващият етап, а именно производство на два плъг-ин хибридни автомобила, по-големи от ORA, но за момента от компанията не казват за кои модели става въпрос.

ORA 5 HEV фигурира в Книгата на рекордите Гинес за най-нисък разход на гориво при серийно произвеждан хибриден SUV. По време на пътуване от 3004 км по различен терен в Китай тя постигнала среден разход от 3,74 л/100 км.
ORA 5 HEV фигурира в Книгата на рекордите Гинес за най-нисък разход на гориво при серийно произвеждан хибриден SUV. По време на пътуване от 3004 км по различен терен в Китай тя постигнала среден разход от 3,74 л/100 км. Източник: CarMarket.bg

Комплексът в Баховица Индустриален Парк е с площ 500 000 кв. м. Проектният му капацитет е 50 000 автомобила годишно при две смени. Той може да произвежда едновременно до седем модела по стандартите за качество и производство.

Източник: CarMarket.bg

GWM ORA 5 с бензинов двигател стартира от цена 25 990 евро. Особено интересен е моделът ORA 5 HEV, автомобил, записал името си в Книгата на рекордите Гинес за най-нисък разход на гориво при серийно произвеждан хибриден SUV. По време на пътуване от 3004 км по различен терен в Китай тя постигнала среден разход от 3,74 л/100 км. Цената на модела е 28 990 евро.

Юбилейната вечер събра над 150 дилъри, партньори, журналисти и представители на бизнеса и институциите. Тя беше открита от Н.Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в България, в присъствието на делегация от централата на GWM в Китай.

Автор: Пламен Георгиев
БАИ Българска Автомобилна Индустрия GWM Ora 5 Баховица
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