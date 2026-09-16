Р уският външен министър Сергей Лавров отправи остро предупреждение към европейските държави относно последиците от евентуална пряка военна конфронтация. Това изявление идва на фона на засилено напрежение и системни, по думите му, изявления от Запада за подготовка за военен конфликт.

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Изявлението беше направено по време на Международния младежки фестивал и цели да очертае позицията на Москва, че макар да не търси конфликт, е готова за решителен отговор. То се вписва в по-широката рамка на дипломатически послания, целящи възпиране на ескалация от страна на западните държави.

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Предупреждение за бърз развой на конфликта

Сергей Лавров, който е ръководител на руската дипломация, подчерта, че ако европейските държави предприемат атака срещу Русия, последвалата война ще бъде коренно различна и "много кратка". Според руската държавна агенция ТАСС, цитирана от Focus, той е изразил надежда, че това предупреждение е било чуто в европейските столици и в структурите, представляващи обединена Европа.

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Въпреки войнствената реторика, Лавров заяви, че Русия няма никакви интереси или намерения да напада западни държави. Той представи позицията на Москва като отговор на това, което определи като системни изявления от европейска страна за подготовка за война.

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Този тип изявления са част от продължаващата информационна война и дипломатически маневри между Русия и Запада, които се изостриха значително след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.