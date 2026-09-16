Има обвинен за палежа на български дипломатически коли в Скопие

П рокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията внесе в Основния наказателен съд в Скопие обвинителен акт срещу мъж за застрашаване на лица под международна защита.

Според обвинението на 15 юни около 12:05 ч. мъжът купил бензин от бензиностанция близо до българското посолство и го налял в пластмасова бутилка. След това се приближил до автомобили, използвани от българското военно аташе и други служители на мисията, залял ги с горивото и ги подпалил. Веднага след това напуснал мястото.

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Прокуратурата заяви, че пожарът е създал значителна опасност за живота и здравето на дипломатически представители и други лица под международноправна защита.

Заедно с обвинителния акт е внесено искане задържането на обвиняемия да бъде удължено. Според прокуратурата съществува опасност той да се укрие и да попречи на наказателното производство.

Законът в Северна Македония предвижда за престъплението наказание от най-малко една година затвор.