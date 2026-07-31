Хаос в Сеута: Хиляди мигранти от Мароко, загинали хора и остър спор в ЕС

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Защо малкият испански анклав Сеута е в центъра на миграционната криза в Европа

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И спания изпраща допълнителни военни и полицейски сили в северноафриканския си анклав Сеута, след като хиляди мигранти от Мароко се опитаха масово да достигнат испанска територия по суша и море. Кризата доведе до сериозно напрежение в града, препълване на приемните центрове и остър политически спор между Испания и Италия.

Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

Само в рамките на последната вълна държавната телевизия RTVE оцени броя на влезлите в Сеута на между 2000 и 3000 души, макар че окончателният брой все още не е потвърден. Видеокадри показаха хора, които плуват към брега, използват надуваеми пояси и други плавателни средства, както и опити за преминаване през сухопътните съоръжения.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Ситуацията има и трагичен развой. В Сеута са открити телата на най-малко 15 мигранти, загинали при опитите да достигнат испанската територия. Според местните власти броят на жертвите от мигрантския натиск през последните месеци вече е около 60.

Армията се включва в охраната

Испанското правителство изпрати около 200 допълнителни полицаи и 60 военнослужещи, които да подпомогнат местните власти и Гражданската гвардия. Военните трябва да изпълняват допълнителни задачи по сигурността и да помогнат за възстановяването на контрола по границата.

Ръководителят на Сеута Хуан Хесус Вивас поиска още по-сериозна намеса от Мадрид и предупреди, че капацитетът на града е достигнал критична граница. Той призова за извънредни мерки заради натиска върху местните служби и центровете за настаняване.

Премиерът Педро Санчес заяви, че правителството работи за възстановяване на нормалната обстановка и се очакваше да посети анклава.

Сеута, заедно с Мелиля, е една от двете испански автономни територии в Северна Африка и представлява един от малкото сухопътни входове към Европейския съюз от африканския континент. Поради географското си положение градът от години е една от точките, използвани от мигранти, които се опитват да достигнат Европа.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Спор за решението на испанския Върховен съд

Настоящият мигрантски натиск съвпадна с решение на испанския Върховен съд, което ограничава възможността за незабавно връщане в Мароко на хора, задържани в морето при опит да достигнат Сеута или Мелиля.

Решението засяга т.нар. „горещи връщания“ и означава, че при определени случаи властите трябва да проведат процедура, която гарантира индивидуално разглеждане на случая, вместо автоматично връщане през границата.

Испанското вътрешно министерство предупреди, че трафикантски мрежи могат да се възползват от правната ситуация и да насърчават хора да предприемат опасното пътуване по море.

Кризата се развива и на фона на испанската програма за извънредна легализация на мигранти без статут. Мадрид започна процедура за предоставяне на законов статут на около половин милион души, които отговарят на определени условия, включително да са пребивавали в Испания поне пет месеца преди края на 2025 г.

Програмата беше критикувана от десни политически сили, които твърдят, че тя може да стимулира нови миграционни потоци. Испанското правителство отхвърля тази теза и представя мярката като начин за изваждане на хора от сивата икономика и включването им в легалния трудов пазар.

🔴Ya estoy en Ceuta



Cuando son las 04h30 de la mañana, ahora misma están entrando 100 personas cada minuto

¡ESTOY ALUCINANDO!@periodistadigit pic.twitter.com/bAeLTW0F4O — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 31, 2026

Български журналист разказва за ситуацията на място

Българският журналист Данаил Алеков, който се намира в района, описа ситуацията като изключително напрегната.

По думите му потоците от хора към границата са продължили часове наред.

„Обстановката е доста напрегната. Цифрите, които циркулират в медиите, не отговарят на действителността. След като преминах границата и вече бях в Мароко, вървях около три часа, докато успея да намеря такси. През цялото това време тълпите не спираха да се движат организирано към границата със Сеута“, разказа той пред NOVA.

Алеков посочи, че мигранти са се придвижвали към района и през нощта, а в околните хълмове са били разположени лагери.

По думите му натискът върху Сеута е особено сериозен заради малките размери на града и населението му от около 80 000 души.

„Улиците са претъпкани. На всяко кръстовище, по страничните улици и в проходите има хора. Напрежението сред местното население е осезаемо“, заяви журналистът.

Той припомни и мигрантската криза от май 2021 г., когато около 8000 души преминаха в Сеута само за няколко дни. Тогава ситуацията също доведе до сериозно напрежение между Испания и Мароко.

Италия поиска реакция на ЕС

Ситуацията в Сеута предизвика и дипломатически спор между Испания и Италия.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че Рим обсъжда извънредни мерки заради миграционния натиск и постави въпроса за възможността за временно ограничаване на свободното движение в Шенген за Испания.

Мелони определи кадрите от Сеута като тревожни и заяви, че неконтролираната нелегална миграция представлява сериозен проблем за сигурността на европейските граници. Подобна позиция изрази и италианският външен министър Антонио Таяни.

🇪🇸 | Esto es ahora mismo en Ceuta, 1 AM.



Siguen ingresando miles de inmigrantes marroquíes al sur de España. Esto ya es una toma a gran escala de la ciudad, prácticamente militar.



Solo durante la tarde ingresaron más de 40 mil personas en una ciudad de 84 mil, imagínense ahora… — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес отговори остро, като обвини италианското правителство, че използва миграционната тема за вътрешнополитически цели. По думите му Испания очаква от партньорите си в ЕС европейска солидарност.

Шенгенското пространство включва 29 европейски държави. В него са премахнати паспортните и граничните проверки по вътрешните граници, но при определени обстоятелства държавите могат временно да възстановяват контрола.

Мигрантската криза в Сеута поставя именно този механизъм под политически натиск, като същевременно отново изважда на преден план отношенията между Испания и Мароко и въпроса за охраната на външните граници на ЕС.

Мароканските власти също са предприели действия за ограничаване на преминаванията, но мащабът на последната вълна показа колко трудно е да бъде контролиран кратък и интензивен миграционен натиск по едновременно сухопътния и морския маршрут.