Италия затвори всичките си граници с Испания

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И талианското министерство на вътрешните работи нареди затварянето на морските и въздушните граници на страната с Испания, като временно преустанови прилагането на режима за свободно движение по Шенген между двете държави, предаде "Евронюз".

Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

Мярката беше обявена от премиера Джорджа Мелони и вицепремиерите Антонио Таяни и Матео Салвини.

Причината е влизането на десетки хиляди нелегални мигранти в испанския ексклав Сеута, в Северна Африка.

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Решението беше официално одобрено тази сутрин на заседание в Министерството на вътрешните работи, ръководено от вътрешния министър Матео Пиантедози, въз основа на оценките на Италианския комитет за анализ на миграцията и сигурността на границите.