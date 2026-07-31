Италия затвори всичките си граници с Испания

И талианското министерство на вътрешните работи нареди затварянето на морските и въздушните граници на страната с Испания, като временно преустанови прилагането на режима за свободно движение по Шенген между двете държави, предаде "Евронюз".
Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите
Мярката беше обявена от премиера Джорджа Мелони и вицепремиерите Антонио Таяни и Матео Салвини.
Причината е влизането на десетки хиляди нелегални мигранти в испанския ексклав Сеута, в Северна Африка.
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Решението беше официално одобрено тази сутрин на заседание в Министерството на вътрешните работи, ръководено от вътрешния министър Матео Пиантедози, въз основа на оценките на Италианския комитет за анализ на миграцията и сигурността на границите.